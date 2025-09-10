Università di Pisa: al via la prima edizione dei Giorni delle Matricole

Written by admin• 11:09 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – All’Università di Pisa prende il via la prima edizione dei “Giorni delle Matricole”, un’iniziativa pensata per accogliere e orientare chi inizia il proprio percorso accademico.

Dal 11 settembre al 27 ottobre 2025, tutti i Dipartimenti e le Scuole di Ingegneria e Medicina proporranno attività dedicate alle nuove studentesse e ai nuovi studenti, con programmi personalizzati per ciascun corso di laurea. Sono previsti incontri con docenti, tutor e personale universitario, presentazioni dei servizi e momenti pensati per agevolare l’ingresso nella vita universitaria.

Accanto agli appuntamenti più accademici, non mancheranno iniziative conviviali e informali per favorire la creazione di una comunità: dal “gelato matematico” offerto dal Dipartimento di Matematica, al buffet di benvenuto organizzato da Civiltà e Forme del Sapere, fino alle attività ludiche che animeranno la Festa delle Matricole di Scienze della Terra. Il calendario, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito unipi.it.

“Vogliamo rendere l’ingresso all’università un’esperienza positiva e condivisa — afferma Giovanni Paoletti, prorettore per la didattica —. Accogliere chi arriva oggi all’Università di Pisa significa prendersi cura del loro futuro. Con i Giorni delle Matricole vogliamo offrire un invito a sentirsi parte di una comunità che è sì luogo di studio, ma anche di crescita e confronto”.

Intanto, fino al 30 settembre sono ancora aperte le immatricolazioni ai 148 corsi di laurea disponibili tra triennali, magistrali e a ciclo unico, suddivisi in sei aree:

Agraria e Veterinaria

Discipline umanistiche

Ingegneria

Medicina e Farmacia

Scienze matematiche, fisiche e naturali

Scienze giuridiche, economiche e sociali

Per ricevere supporto sulla procedura di iscrizione è attivo il numero 331 6614802 e, fino al 16 ottobre, è possibile prenotare un appuntamento presso lo sportello informativo al Polo Fibonacci. Per le immatricolazioni internazionali, è operativo il servizio Welcome International Students (WIS!), anch’esso su appuntamento. Per urgenze, infine, è disponibile il numero +39 338 4706070 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12.

Last modified: Settembre 10, 2025