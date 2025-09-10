Andrea Lupi ospite d’onore alla Settimana della Lingua e della Cultura Italiana a Vilnius

Written by admin• 5:48 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 19 al 25 ottobre prossimi, il Direttore Artistico del nostro Teatro, Andrea Lupi, è stato invitato dall’Ambasciata d’Italia a Vilnius e dall’Istituto Italiano di Cultura a partecipare alla XXV Settimana della Lingua e della Cultura Italiana nel Mondo.

Nel corso della manifestazione, Lupi terrà una relazione dedicata alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo, con particolare attenzione al suo ruolo di direttore artistico di festival e teatri.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri personalità del panorama culturale italiano, tra cui:

Federica Manzon , vincitrice del Premio Campiello 2024;

, vincitrice del Premio Campiello 2024; Paolo D’Achille , presidente dell’Accademia della Crusca;

, presidente dell’Accademia della Crusca; Silvia Natale , co-direttrice dell’Istituto di Lingua e Letteratura Italiana dell’Università di Berna;

, co-direttrice dell’Istituto di Lingua e Letteratura Italiana dell’Università di Berna; Prof. Diego Ardoino , direttore del Dipartimento di Linguistica Italiana delle Università di Vilnius e di Berna;

, direttore del Dipartimento di Linguistica Italiana delle Università di Vilnius e di Berna; Carlo Lucarelli , scrittore, giallista e sceneggiatore;

, scrittore, giallista e sceneggiatore; Gianluca Foglia e Barbara Nardi delle edizioni Feltrinelli.

Durante la settimana “baltica”, Andrea Lupi terrà anche alcune lezioni a tema teatrale presso l’Università di Vilnius, una delle più antiche e prestigiose d’Europa, fondata nel 1579.

Completano il programma due concerti dal vivo: il primo all’interno della stessa Università e il secondo al Tamsta, il club musicale più rinomato della capitale lituana. In entrambi i concerti, Lupi si esibirà insieme a Oscar Bauer, suo storico collaboratore e docente presso la Scuola delle Arti di Capannoli.

Questa nuova tappa consolida la collaborazione avviata nel 2019 tra La Compagnia del Bosco/Teatro di Capannoli e l’Università di Vilnius, scrivendo un altro significativo capitolo di dialogo culturale tra Italia e Lituania.

