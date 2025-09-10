“PuliAMO il mio paese”: torna la giornata di volontariato a Montescudaio

Written by admin• 5:56 pm• Montescudaio, Attualità, Eventi/Spettacolo

MONTESCUDAIO – Il Comune di Montescudaio, su proposta della concittadina Simona Pantaleo, è lieto di rilanciare “PuliAMO il mio paese”, una giornata dedicata alla pulizia e alla valorizzazione del territorio aperta a tutta la comunità.

L’appuntamento è fissato per:

Data: sabato 13 settembre 2025

Orario: 15:30

Ritrovo: Piazzetta del Borgo

Area di intervento: zona sotto le mura del castello (lato nord)

I volontari sono invitati a presentarsi muniti di guanti da lavoro e pantaloni lunghi. I sacchi per la raccolta dei rifiuti saranno forniti direttamente dal Comune.

L’Amministrazione ringrazia fin da ora tutti i cittadini che vorranno contribuire a questa importante iniziativa di cura civica, sottolineando come anche un piccolo gesto collettivo possa fare la differenza per il bene di tutti.

Last modified: Settembre 10, 2025