“PuliAMO il mio paese”: torna la giornata di volontariato a Montescudaio

MONTESCUDAIO – Il Comune di Montescudaio, su proposta della concittadina Simona Pantaleo, è lieto di rilanciare “PuliAMO il mio paese”, una giornata dedicata alla pulizia e alla valorizzazione del territorio aperta a tutta la comunità.
L’appuntamento è fissato per:
- Data: sabato 13 settembre 2025
- Orario: 15:30
- Ritrovo: Piazzetta del Borgo
- Area di intervento: zona sotto le mura del castello (lato nord)
I volontari sono invitati a presentarsi muniti di guanti da lavoro e pantaloni lunghi. I sacchi per la raccolta dei rifiuti saranno forniti direttamente dal Comune.
L’Amministrazione ringrazia fin da ora tutti i cittadini che vorranno contribuire a questa importante iniziativa di cura civica, sottolineando come anche un piccolo gesto collettivo possa fare la differenza per il bene di tutti.Last modified: Settembre 10, 2025