Il Garante dei Diritti degli Anziani di Pisa illustra le linee guida per la tutela degli Over 65

Written by admin• 4:51 pm• Attualità, Pisa

PISA – L’ufficio del Garante dei Diritti delle Persone Anziane, recentemente istituito, è stato audito nei giorni scorsi dalla II Commissione Consiliare del Comune di Pisa. Durante l’incontro, il Garante Antonio Schena ha illustrato le linee guida del proprio operato, che si basano sulle indicazioni contenute nella Carta dei Diritti degli Anziani, prevista dalla legge n. 33 del 2023.

La Carta promuove la dignità, l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo, la prevenzione e la cura delle fragilità delle persone anziane. Su questi temi si è sviluppato un costruttivo confronto con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati per il benessere degli anziani.

“È stato un incontro significativo – ha dichiarato Antonio Schena – utile per raccogliere proposte e fare il punto sui servizi esistenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli anziani pisani sotto gli aspetti fisici, mentali e sociali. Abbiamo delineato un metodo di collaborazione tra vari enti e istituzioni, come le strutture sanitarie RSA, il Tribunale per gli Amministratori di Sostegno e le associazioni del terzo settore. Il confronto è stato proficuo per promuovere iniziative a tutela dei diritti di questa numerosa fascia di popolazione, che in Italia rappresenta il 26% della popolazione e a Pisa il 25%.”

Durante l’audizione, il Garante ha sottolineato che la legge 33/23 offre l’opportunità di rivedere il sistema sanitario attuale, introducendo il concetto che le persone anziane e fragili debbano essere curate a casa propria, supportate da una rete di assistenza estesa. Ha inoltre annunciato che saranno avviati ulteriori confronti con le parti sociali, incluso il Terzo Settore, per monitorare le fragilità presenti e sollecitare interventi mirati, favorendo una maggiore integrazione tra il settore sociale e quello sanitario. Non sono stati trascurati i problemi legati alle crescenti truffe a danno degli anziani, così come al loro benessere fisico, mentale e sociale.

L’ufficio del Garante dei Diritti degli Anziani si trova a Palazzo Gambacorti (telefono 328 0121148, e-mail: a.schena@comune.pisa.it).

Last modified: Febbraio 17, 2025