Pontedera aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno” 2025 con lo spegnimento delle luci in città

PONTEDERA- Anche per l’edizione 2025, il Comune di Pontedera partecipa all’iniziativa “M’illumino di meno”.

Domenica 16 febbraio, dalle ore 18:00 alle 19:30, verrà spenta l’illuminazione del Muro di Baj in viale Risorgimento, così come quella artistica in piazza Garibaldi.

L’iniziativa, promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 e ufficializzata da una legge nazionale, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili, promuovendo una cultura ecologica e il rispetto delle risorse.

“L’iniziativa ci ricorda che ciascuno di noi può dare un piccolo contributo alla causa – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Alessandro Puccinelli –. Questa giornata, alla quale il nostro Comune aderisce con convinzione, è un’occasione per diffondere messaggi importanti sulla sostenibilità e sul contenimento dei consumi.“

