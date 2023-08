Amichevole. Pisa – Carrarese 1-0 93′ Lisandro Tramoni

Scritto da admin• 5:37 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club nella prima gara all’Arena davanti ai suoi tifosi vince al fotofinish contro la Carrarese (1-0). A decidere nell’ultimo minuto di recupero un tiro a giro di Lisandro Tramoni che si insacca nell’angolino alla destra di Bleve. Una vittoria che premia la caparbietà dei nerazzurri che hanno cercato il successo fino all’ultimo, mostrando alcune difficoltà nella finalizzazione dell’azione, ma facendo vedere buone trame di gioco. E’ chiaro che c’è sempre molto lavoro da fare per Aquilani.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Il Pisa indossa per il primo appuntamento davanti ai propri tifosi la maglia nerazzurra, Carrarese in bianco con calzettoni gialli. Poco più di una cinquantina i tifosi arrivati dalla vicina Carrara. I tifosi della Curva nerazzurra per l’occasione traslocano in Tribuna inferiore. Inutile dire che c’è un gran tifo nonostante la gara sia di carattere amichevole. Cori, canti all’inidirizzo dei propri beniamini e fumogeni. Non c’è un attimo di tregua. Il Pisa mostra un buon fraseggio. Si preferisce quasi sempre la ripartenza dal basso. Veri e propri tiri nello specchio però non se ne vedono. Il primo è degli ospiti al minuto 15 con un colpo di testa di Simeri, bloccato senza difficoltà da Loria. La risposta del Pisa è in un tiro cross di D’Alessandro che supera Bleve ma si adagia sulla traversa e torna in campo. Niente di fatto si rimane sullo 0-0. Tourè non frutta una buona ripartenza all’altezza del ventesimo minuto. Veloso ferma con un fallo la ripartenza carrarina. La punizione ospite non ha esito. La Carrarese si fa minacciosa in avanti e conquista ben quattro corner consecutivi. Su due tiri dalla bandierini per due volte Illanes impegna Loria che compie due interventi strepitosi ed in un’occasione è anche aiutato dal palo sulla conclusione di Capello. Brutta notizia per Aquilani: al 34′ Beruatto in seguito ad un contrasto è costretto ad uscire. Al suo posto fa il suo ingresso Jureskin. Nella fase finale del primo tempo i nerazzurri fanno fatica a trovare spazio tra le maglie della difesa carrarina. La prima frazione si chiude a reti bianche dopo due minuti di recupero.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa nessun cambio nella formazione nerazzurra. Al 34′ Jureskin aveva sostituito l’acciaccato Beruatto. Pisa pericoloso su una punizione di Veloso e un sinistro di Arena deviato su cui Bleve anticipa l’intervento sotto misura di Torregrossa. La Carrarere di mister Dal Canto tiene bene il campo. D’Alessandro è ancora il più attivo dei nerazzurri. Su cross di Tourè controlla la sfera ma il suo destro viene respinto dalla difesa carrarina. I primi cambi arrivano al minuto 62: dentro Hermannsson, Matteo Tramoni e Moreo al posto di Leverbe, Tourè e Torregrossa. Nella Carrarese invece spazio a Zanon e Panico al posto rispettivamente di Belloni e Simeri. Con i nuovi ingressi il Pisa cerca di accellerare i ritmi. Barbieri ci prova dalla distanza, la sfera termina però alta sopra la traversa. C’è spazio per Nagy che prende il posto di Veloso. I nerazzurri ci provano fino alla fine e passano al minuto 93′ con un tiro a giro di sinistro di Lisandro Tramoni che si insacca nell’angolino alla destra di Bleve. Il Pisa vince al fotofinish e festeggia con i suoi tifosi.

PISA – CARRARESE 1-0

PISA (4-3-3): Loria; Barbieri (81′ Piccinini), Canestrelli, Leverbe (62′ Hermannsson), Beruatto (34′ Jureskin); Marin, Tourè (62′ Moreo), Veloso (73′ Nagy): Torregrossa (62′ Tramoni M.), Arena, D’Alessandro (81′ Tramoni L.). A disp. Vukovic, Trdan, Coppola, Dubickas, Biagini. All. Alberto Aquilani.

CARRARESE (3-5-2): Bleve, Coppolaro, Illanes, Imperiale; Grassini (66′ Raimo), Palmieri, Schiavi, Belloni (62′ Zanon), Cicconi; Simeri (62′ Panico), Capello (77′ Opoola). A disp. Tampucci, Mazzini, Sansaro, Pinto, Cartano, Sementa, Morosini. All. Alessandro Dal Canto.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa (Ass. Tosi e Lisi di Firenze)

RETI: 93′ Tramoni L. (P)

NOTE: Giornata calda, temperatura sopra i 30 gradi. Angoli 3-4. Spettatori 1688. Rec pt 2′; st 3′.

