Spazi e Luoghi, un Piccolo Atlante Tabucchi per celebrare l’anno in cui avrebbe compiuto 80 anni

VECCHIANO – “Piccolo Atlante Tabucchi 2023. Spazi e Luoghi – 80 anni con Antonio”: prosegue il fitto programma di eventi ed iniziative, messo a punto dal Comune di Vecchiano in stretta sinergia e collaborazione con l’Associazione Tabucchi, per celebrare il 2023, anno in cui il famoso scrittore di origini vecchianesi avrebbe compiuto 80 anni.

Il prossimo evento è in programma per venerdì 25 agosto alle 18 in Sala Consiliare.

I saluti istituzionali saranno a cura del Sindaco Massimiliano Angori e dell’assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo, e del Professor Riccardo Greco, Presidente dell’associazione Culturale Antonio Tabucchi. Parlerà degli Spazi tabucchiani Carlos Gumpert, con Tabucchi e la Spagna, e dei Luoghi Clelia Bettini con Lisbona.

“Celebrare la vita, a partire dalla data della morte che non è una fine, ma un passaggio, soprattutto per chi ha lasciato tracce di immortalità in questa esistenza: è anche questo il senso profondo del pregevole programma di iniziative messo a punto, grazie alla consueta e preziosa collaborazione con l’Associazione Culturale Antonio Tabucchi”, sottolinea il Sindaco Massimiliano Angori.

“Le iniziative si concluderanno il 23 settembre, data del compimento di quelli che sarebbero stati gli 80 anni di Antonio”, aggiunge l’Assessore alla Cultura, Lorenzo Del Zoppo. “Dopo aver inaugurato, ad ottobre scorso, nel nostro borgo, una Passeggiata urbana dedicata a Tabucchi, realizzata in collaborazione con il fattivo impegno dell’Associazione Tabucchi ed impregnata di quelli che furono i suoi luoghi natali e dunque e le sue origini, continuiamo con un lungo percorso nei luoghi e negli spazi nazionali ed internazionali che ne hanno caratterizzato l’opera e la vita: due facce della stessa medaglia, se vogliamo, della personalità cosmopolita tabucchiana. Un itinerario che ci consegna ricordi e contributi inediti di uno dei più pregevoli autori della letteratura moderna, permettendoci di entrare sempre più in contatto con i suoi scritti, e farne motivo di riflessione all’interno delle nostre vite”.

