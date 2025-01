Ambiente: da lunedì 27 gennaio entra in funzione al CEP la raccolta dei rifiuti con cassonetti elettronici

Written by admin• 4:03 pm• Attualità, Pisa

Giulia Gambini: “Passaggio al nuovo servizio con monitoraggio e controlli“

PISA – Da lunedì 27 gennaio, entrerà in funzione al CEP il nuovo sistema di raccolta basato su cassonetti stradali elettronici, accessibili tramite apposita tessera. L’innovazione, che coinvolge circa 1300 utenze regolarmente iscritte alla TARI, segna il passaggio definitivo dal sistema di raccolta “porta a porta” a una modalità più moderna ed efficiente.

Sono state predisposte 18 postazioni di cassonetti intelligenti dislocate in diverse aree del quartiere, precisamente in: piazza San Ranieri, via Bellini, via Boccherini, via Rossini, via Buonarroti, via Sanzio (3 postazioni), via Vecellio (3 postazioni), via Buffalmacco, via Brunelleschi (3 postazioni), via Veneziano, via Vasari e via Lomi.

«Il nuovo modello di raccolta – dichiara l’assessore all’ambiente, Giulia Gambini – sostituirà il sistema del porta a porta, in linea con l’impegno del nostro Comune verso una gestione più sostenibile ed efficiente dei rifiuti. L’amministrazione, prima dell’avvio del nuovo sistema, ha organizzato due incontri pubblici per illustrare le nuove modalità e distribuito materiale informativo dedicato, realizzato in diverse lingue. Per agevolare la transizione, i cassonetti saranno inizialmente accessibili anche senza tessera. È inoltre prevista una fase iniziale di presidio, monitoraggio e controlli delle nuove aree di raccolta, per offrire supporto nella corretta separazione dei rifiuti e nell’utilizzo dei contenitori, prevenendo usi impropri e abbandoni. Sarà fondamentale, come sempre, la collaborazione attiva della comunità, che dovrà continuare ad affrontare la raccolta differenziata con la stessa attenzione e responsabilità dimostrate finora con il sistema porta a porta. Questa transizione è pensata per rendere il nostro sistema di raccolta ancora più efficiente, stimolare comportamenti virtuosi e sostenibili, e continuare a perseguire l’obiettivo di un ambiente più pulito e sano per tutti. Siamo convinti che, con il contributo di ciascuno, riusciremo a migliorare ulteriormente la qualità del nostro territorio».

Tessere, rettifiche e nuove iscrizioni. Le tessere per l’utilizzo dei cassonetti sono state distribuite nelle settimane scorse presso lo sportello Geofor di via Bramante. I residenti che non avessero ancora ritirato la propria tessera possono richiederla contattando il numero verde di Geofor 800 981212 o scrivendo all’indirizzo email callcenter@geofor.it. Per iscrizioni o rettifiche alla TARI è necessario rivolgersi a SEPI S.p.A, via Battisti 53 tel 050-220561 o attraverso lo sportello online: https://www.sepi-pisa.it/contact.

Last modified: Gennaio 25, 2025