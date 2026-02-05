Alta formazione: aperte le iscrizioni al corso “AI as a Medical Device” alla Scuola Sant’Anna

Written by admin• 11:28 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA- Sono aperte le iscrizioni al corso di Alta Formazione “AI as a Medical Device”, un percorso intensivo di tre giorni dedicato all’analisi delle principali innovazioni e criticità che l’intelligenza artificiale introduce nella progettazione, produzione e commercializzazione dei dispositivi medici. Il corso è organizzato dall’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sotto la guida scientifica di Andrea Parziale e Francesca Gennari. Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 27 febbraio 2026.

«L’intelligenza artificiale sta ridefinendo in modo profondo il settore dei dispositivi medici, incidendo sui processi di progettazione, validazione e immissione sul mercato – spiegano i responsabili scientifici del corso –. In questo scenario è fondamentale formare professionisti in grado di comprendere non solo il potenziale innovativo di queste tecnologie, ma anche il quadro normativo in continua evoluzione e le responsabilità che ne derivano, per garantire sicurezza, conformità e qualità clinica».

Gli obiettivi del corso

Erogato in lingua inglese, il corso offre una panoramica aggiornata sul quadro normativo europeo di riferimento, con particolare attenzione all’European Medical Device Regulation (MDR) e all’Artificial Intelligence Act (AI Act). Il focus è posto sull’analisi del rischio e sull’integrazione dei requisiti regolatori, affrontate attraverso un approccio multidisciplinare che combina competenze giuridico-regolatorie, tecniche e cliniche.

A chi è rivolto

“AI as a Medical Device” si rivolge principalmente a professionisti del settore dei dispositivi medici, ma anche a consulenti, avvocati aziendali e specializzati in diritto sanitario, ricercatori, sviluppatori di intelligenza artificiale per applicazioni mediche ed e-health, professionisti sanitari e aziende private di ogni dimensione, dalle start-up alle multinazionali.

L’entrata in vigore del MDR e dell’AI Act ha infatti aumentato in modo significativo la complessità degli obblighi di conformità per i produttori, soprattutto per i sistemi di IA qualificati come dispositivi medici o come loro componenti, soggetti a un doppio regime regolatorio.

Il programma didattico

Il corso è articolato in tre moduli:

AI e dispositivi medici: pratica clinica e sfide regolatorie

AI e dispositivi medici: prospettive tecniche

AI e dispositivi medici: responsabilità da prodotto

Tutte le informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale della Scuola Sant’Anna:

www.santannapisa.it/it/alta-formazione/Artificial-Intelligence-as-medical-device

Last modified: Febbraio 5, 2026