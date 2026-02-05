Didattica inclusiva: studenti del Polo Universitario Penitenziario in visita all’Orto Botanico e a Piazza dei Miracoli

Written by admin• 11:32 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Si è svolta il 29 gennaio una visita didattica inclusiva promossa dal Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa in collaborazione con la Casa Circondariale di Livorno Le Sughere. Protagonisti della giornata gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze e prodotti erboristici e della salute del Polo Universitario Penitenziario, che hanno avuto l’opportunità di partecipare a un’importante esperienza formativa fuori dalle aule.

Nel corso della visita, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino l’Orto Botanico dell’Università di Pisa e il Complesso Monumentale di Piazza dei Miracoli, due luoghi di straordinario valore scientifico, storico e culturale.

All’iniziativa hanno preso parte i docenti universitari del corso di studio, i tutor e i funzionari dell’area educativa della casa circondariale, che hanno seguito e supportato gli studenti durante l’intero percorso. La giornata si è distinta per l’elevato valore formativo e umano, rappresentando un significativo esempio di didattica inclusiva e di apertura dell’università al territorio.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’Orto Botanico dell’Università di Pisa e dell’Opera Primaziale Pisana. L’auspicio condiviso è che questa esperienza possa costituire l’inizio di una serie di iniziative analoghe, all’insegna dell’inclusione, della condivisione e dell’accesso alla cultura come strumento di crescita personale e sociale.

