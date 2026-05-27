Pontedera, nuovo gazebo di Futuro Nazionale in piazza Cavour

Written by Redazione• 8:11 am• Pontedera, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comitato Costituente Futuro Nazionale Pontedera 510.

Dopo la partecipazione registrata al gazebo organizzato sabato 23 maggio in piazza Martiri della Libertà, il Comitato Costituente Futuro Nazionale Pontedera 510 annuncia un nuovo appuntamento pubblico in programma sabato 30 maggio in piazza Cavour, dalle 15.45 alle 19.

Secondo gli organizzatori, il precedente incontro ha raccolto adesioni, nuovi tesseramenti e momenti di confronto con i cittadini sui temi legati al territorio e alla sicurezza, confermando la volontà di proseguire con una presenza stabile nelle piazze cittadine.

Durante il gazebo sarà possibile firmare a sostegno del Decreto Sicurezza e aderire a Futuro Nazionale, il movimento che anche a Pontedera sta consolidando la propria presenza grazie all’attività di volontari e simpatizzanti.

Tra i temi al centro dell’iniziativa figurano sicurezza, tutela del territorio, identità e vicinanza ai problemi quotidiani dei cittadini.

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Pontedera 510 invita cittadini e simpatizzanti a partecipare all’iniziativa di sabato «per dare un segnale di presenza, partecipazione e cambiamento».

Last modified: Maggio 27, 2026