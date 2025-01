Antonio Calabro: “Affronteremo un Pisa che avrà una gran voglia di rivalsa. Inzaghi tecnico di grande esperienza “.

Written by admin• 1:46 pm• Pisa SC



PISA – Il mister della Carrarese Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Pisa e Carrarese, partita valida per la 21ª giornata del campionato di Serie BKT che si disputerà lunedì 13 gennaio alle ore 20:30 presso lo Stadio Comunale “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” di Pisa.Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale della società apuana.

Sulla condizione della squadra dopo il periodo di sosta.“In una stagione così ricca di impegni, le soste servono alla squadra per recuperare le giuste energie sia mentali che fisiche. Sono soddisfatto delle condizioni in cui ho ritrovato i ragazzi, alcuni addirittura hanno migliorato i loro dati fisici personali e ciò è indice di come questo gruppo stia crescendo su molteplici fronti, imparando anche la gestione dei momenti di pausa. Ad ogni modo, nonostante non sia stata una sosta particolarmente lunga, questa settimana abbiamo aumentato i carichi di lavoro e alzato i ritmi durante gli allenamenti, poiché era importante ritrovare da subito la giusta intensità, soprattutto nell’ottica dei prossimi impegni che ci vedranno protagonisti. Questa ripresa, è stata, dunque, più che positiva, nonostante avessi pochi dubbi a riguardo poiché conosco la determinazione, la concentrazione e la fame che questo gruppo ha verso gli obiettivi stagionali che ancora dobbiamo centrare.”

Sul Pisa. “Lunedì sera ci attenderà una sfida estremamente complessa e in un certo senso singolare, frutto delle logiche del calendario asimmetrico che ci metterà nella condizione di affrontare la stessa squadra a distanza, solamente, di un mese e mezzo dal match d’andata.

Il Pisa è una squadra solida, ricca di qualità e con una classifica importante, che avvalora ancor di più il lavoro di Inzaghi: un tecnico di grande esperienza, capace in passato di vincere il campionato di Serie B. Inoltre, considerato il risultato d’andata, sarà ancor più forte la loro voglia di rivalsa nei nostri confronti, in un clima già di per sé bollente.

Tra tutte le squadre affrontate in casa in questa prima parte di stagione, il Pisa, è certamente la compagine che più mi ha impressionato in termini di compattezza e di atteggiamento, possiedono una grande organizzazione tattica e non hanno timore di imprimere la loro impronta alla partita a prescindere dai momenti della gara, sfruttando con continuità e coraggio la qualità degli attaccanti di cui dispongono. Ad ogni modo, la nostra attenzione non dovrà essere rivolta all’avversario contro cui ci confronteremo, bensì all’atteggiamento che sarà importante avere dal momento del fischio d’inizio e che spesso si è rivelata una chiave positiva in questa prima parte di campionato. L’obiettivo di lunedì sera dovrà certamente essere quello di uscire dall’Arena Garibaldi senza rimpianti e per rendere fattibile ciò, sarà importante pungere i punti deboli dei nostri avversari, sfruttando, allo stesso tempo, le nostre qualità.”

Sul mercato di gennaio. “Non è mio compito, e nemmeno mio interesse, parlare di calciomercato, a maggior ragione ora che siamo all’interno di una finestra scomoda come quella di gennaio. Sono felice di lavorare in una società composta da professionisti esemplari capaci sia di lavorare per il bene della squadra, sia di tutelare il gruppo da eventuali false notizie, che spesso circolano senza fondamento, ma solo con l’obiettivo di disturbare e deconcentrare l’ambiente. Sono, altresì, felice di allenare dei professionisti esemplari consapevoli, quanto me, dell’importanza di tenere alta la concentrazione a prescindere da ciò che si può leggere sui giornali di questi tempi.”

Situazione indisponibili “Lunedì sera dovremo sopperire all’assenza di Schiavi a centrocampo, la sua squalifica rappresenterà un banco di prova importante per il sostituto, poiché è innegabile quanto sia per noi fondamentale la sua presenza in mezzo al campo. Anche Guarino e Coppolaro non saranno della partita: il primo sta recuperando dall’infortunio del mese scorso rispettando la tabella di marcia, dunque speriamo di averlo a disposizione dalla prossima settimana, mentre il secondo ha accusato un fastidio muscolare nell’ultimo allenamento e sarà sottoposto esami clinici che ci daranno maggiori informazioni sia sulle sue condizioni, sia sui tempi di recupero. Ad ogni modo, per adesso, il resto della squadra sta bene e saranno tutti regolarmente arruolabili per Pisa.”

