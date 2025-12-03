Guasto alla rete idrica di Coltano: proseguono le ricerche, disagi ancora in corso

Written by admin• 10:29 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Con riferimento al guasto verificatosi ieri, martedì 2 dicembre, sulla rete idrica di Coltano, Acque informa che le operazioni di individuazione della rottura sono proseguite per tutta la serata di ieri e sono riprese questa mattina.

I tecnici sono tuttora impegnati nella ricerca della perdita, che risulta particolarmente complessa a causa della collocazione della tubazione in un’area boschiva e difficilmente raggiungibile dai mezzi di lavoro.

Grazie ad alcune manovre sulla rete, è stato comunque possibile ridurre l’estensione delle mancanze d’acqua, che al momento interessano solo una parte delle utenze della frazione. Al momento non è ancora possibile fornire una previsione attendibile sulla completa riattivazione del servizio, che sarà comunicata nel corso della giornata.

Per contenere i disagi alla popolazione, resta operativo il punto di rifornimento idrico sostitutivo in via Palazzi.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

