All’Agrifiera di Pontasserchio l’anteprima del Festival della Robotica

Boom di presenze nel primo fine settimana della fiera a Pontasserchio

PONTASSERCHIO – Dopo il grande successo del weekend appena concluso Agrifiera prosegue per tutta la settimana e fino al 1° maggio con una lunga serie di iniziative ed attrazioni.

Lunedì 22 aprile la fiera sangiulianese ospiterà l’anteprima del Festival della robotica e uno degli eventi prinicipali organizzato in collaborazione con la Rete dei comuni sostenibili, novità dell’edizione numero 114, con la presentazione del Rapporto di sostenibilità 2023 del comune di San Giuliano Terme.

Presso la sala convegni, si partirà alle ore 10 con la conferenza “Sotto la superficie-viaggio nel mondo della robotica subacquea” a cura di Riccardo Costanzi del dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’università di Pisa.

Alle ore 17 si terrà poi uno degli eventi più attesi con la “Presentazione del Rapporto di sostenibilità 2023 del Comune di San Giuliano Terme” alla quale intereverranno Filippo Pancrazzi, assessore all’ambiente, agricoltura, biodiversità, difesa del suolo, Matteo Cecchelli, assessore al bilancio e alla rigenerazione urbana, Maurizio Gazzarri, direttore Tecnico della Rete dei comuni sostenibili, Benedetta Squittieri, copresidente della Rete dei comuni sostenibili e Sergio di Maio, sindaco di San Giuliano Terme. Il comune termale ha inserito la sostenibilità nel proprio statuto comunale a seguito dell’approvazione in uno degli ultimi consigli comunali. La modifica allo statuto comunale avviene a seguito dell’adesione dell’Amministrazione comunale alla Rete dei comuni sostenibili, dopo aver ricevuto il titolo di “Comune sostenibile”.

Le attrazioni permanenti di Agrifiera 2024

Area AgriDog

Mattina: apertura stand

A seguire: lezioni ” One to One” con prenotazione almeno un’ora prima presso lo stand o via whatsapp al 349.8367192 dalle 11.00 alle 18.00 con istruttori del Campo delle Emozioni e ASD Nose Academy

Area AgriHorse

ore 11.00-12.30: Battesimo della sella a cavallo del Centro Ippico Unicorno

ore 15:30 circa: Giro pony e cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

Arena centrale

ore 14.30-18.00: Prove di dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:

– I Butteri di Aria di Maremma

– Centro Ippico In Battaglino ASD

– Centro Ippico L’Unicorno ASD

– ASD Il Patio

– ASD N’groppa ar ciuo di Lavinia Brandi

Spazio AgriArena

ore 14.00-16.00: Il pattinaggio e la sua importanza per il benessere di bambini e bambine/ragazzi e ragazze a cura di UISP

ore 17.30: Intrattenimento Band I DIAMANTE musica senza tempo

