Alla Fattoria di Migliarino torna il Generali Spring Camp

PISA – Dopo il grande successo della prima edizione la primavera torna in anticipo con la seconda edizione del “Generali Spring Camp”, iniziativa ideata e realizzata dall’Agenzia Generali di Pisa in collaborazione con Università di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna, con il patrocinio di Confcommercio Pisa, Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa.

Da giovedì 12 a sabato 14 marzo presso la Fattoria di Migliarino, immersa nel suggestivo scenario del Parco di San Rossore, 24 studenti saranno protagonisti di un ciclo di seminari dedicato alle tendenze di mercato e alla loro nascita e gestione, con l’obiettivo di rafforzare le competenze analitiche e di problem solving dei partecipanti. Durante l’evento, gli studenti selezionati avranno l’opportunità di confrontarsi con top manager di realtà importanti a livello nazionale e internazionale. Inoltre, i partecipanti e le partecipanti saranno coinvolti in una challenge con tavoli di lavoro dove saranno chiamati a sviluppare un project work in gruppi.

“Il Generali Spring Camp è un’avventura che continua all’insegna di un format ideato per un più ampio progetto di comunicazione e recruiting di giovani talenti” spiega Stefano Maestri Accesi, titolare dell’Agenzia Generali Italia di Pisa. “I ragazzi rappresentano l’opportunità di migliorare il mondo che viviamo e la responsabilità di chi guida realtà importanti è quella di guidarli attraverso esperienze in grado di farli crescere. Un’esperienza molto formativa che, siamo convinti, sarà in grado di dare un messaggio positivo”.

“Un’iniziativa che ha la capacità di portare sul nostro territorio top manager, imprenditori di spicco e realtà aziendali di primo livello: siamo orgogliosi di supportare un innovativo progetto che mette in stretta integrazione e sinergia due mondi solo in apparenza distanti come ‘Istruzione’ e ‘Impresa’, una formula vincente per rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, non soltanto a parole, ma attraverso iniziative concrete e coinvolgenti e un fitto network di incontri, come quello promosso da Generali Spring Camp” dichiara il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

Il Generali Spring Camp ospiterà gli interventi di Antonio Mazzeo (vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana), Roberto Lacorte (co-founder e Ceo Pharmanutra), Daniel Pirchio (founder e co-Ceo Onetag), Mattia Salvi (Ceo Aryel – gruppo Onetag), Graziano Ferrari (media marketing & sales director Sofidel), Alessia Scappini (amministratore delegato Revet Spa), Damiano Spagnuolo (marketing & product director Knauf), Nicole Mazzone (digital, brand & communication manager Knauf), Andrea Burchi (regional manager Centro-Nord Italia Unicredit), Alida Scutellà (Luxury marketing manager), Dario Fabbri (giornalista e analista geopolitico), Gabriele Tedesco (head of sales Generali Italia Spa).

