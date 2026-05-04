Bonus “Viaggio in tranquillità”: 32 beneficiari fino a 400 euro per la mobilità

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PISA – Sono 32 i cittadini che beneficeranno del bonus “Viaggio in tranquillità 2026” promosso dal Comune di Pisa, per ciascuno dei quali è previsto un contributo fino a 400 euro. L’amministrazione ha stanziato complessivamente 15mila euro per sostenere la misura. La graduatoria provvisoria è disponibile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata.

«Con questo contributo – spiega l’assessora alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno – vogliamo offrire un sostegno concreto e immediato alle persone in condizioni di fragilità. Dagli anziani a chi vive situazioni di solitudine o difficoltà, nessuno deve sentirsi escluso. “Viaggio in tranquillità” rappresenta non solo un aiuto economico, ma anche un segnale di attenzione verso i bisogni dei più vulnerabili, con l’obiettivo di garantire il diritto alla mobilità e migliorare la qualità della vita».

Il bonus è rivolto a residenti nel Comune di Pisa con difficoltà legate a motivi sanitari, che necessitano di servizi di trasporto. Il contributo potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026 presso operatori accreditati, per spostamenti nei Comuni della zona distretto pisana: Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Calci, Vecchiano, Vicopisano, Fauglia, Crespina-Lorenzana e Orciano Pisano.

Sono state presentate in totale 35 domande: tre sono state escluse per mancanza dei requisiti previsti dal bando. Inizialmente il contributo previsto era di 200 euro a beneficiario, ma è stato aumentato fino a 400 euro grazie alla redistribuzione delle risorse residue tra gli aventi diritto.

Last modified: Maggio 4, 2026