Written by Settembre 28, 2026 12:52 pm Montopoli in Val d'Arno

Montopoli, una passeggiata nei boschi apre la stagione del tartufo bianco

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MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Un percorso tra paesaggi rurali, luoghi storici e boschi tutelati per dare il benvenuto alla stagione del tartufo bianco. Torna domenica 4 ottobre a Montopoli in Val d’Arno “Sulle tracce del tartufo bianco”, l’escursione storico-naturalistica giunta alla seconda edizione.

Il ritrovo è alle 9.30 alla torre di San Matteo. Da qui partirà un itinerario ad anello di 5,8 chilometri che attraverserà Sant’Andrea alle Fornaci e costeggerà i Boschi di Germagnana e Montalto, area di particolare interesse per la biodiversità. All’arrivo è prevista una merenda e sarà svelato il manifesto della seconda mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici montopolesi, in programma il 24 e 25 ottobre.

«Con ottobre comincia la stagione del tartufo bianco e noi vogliamo accoglierla con una passeggiata che sarà l’anteprima della nostra seconda mostra mercato», spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini.

L’iniziativa è promossa dal Comune con l’Associazione Culturale Arco di Castruccio e il coinvolgimento dell’Università Popolare. A guidare il gruppo sarà Massimiliano Petrolo, guida ambientalista dell’Ecosistituto delle Cerbaie.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: iat@comune.montopoli.pi.it oppure 340 3460859.

Last modified: Settembre 28, 2026
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