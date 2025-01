Filippo Inzaghi: “Ci vorrà il miglior Pisa per uscire da Palermo con un risultato positivo”

Written by admin• 7:25 pm• Pisa SC

PISA – In vista dell’incontro di venerdì 31 gennaio al “Renzo Barbera” contro il Palermo, mister Filippo Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti prima della partenza per la Sicilia.

SULL’AVVERSARIA – “Il Palermo lo conosciamo tutti e non dobbiamo guardare la Classifica, in quanto nonostante i punti di vantaggio che abbiamo sui rosanero credo che in una partita secca siano in grado di battere chiunque, come del resto ha già dimostrato superando lo Spezia, formazione, quella ligure, che come noi è contenta di essere a giocarsela con il Sassuolo, lo stesso Palermo e la Cremonese che sono squadre molto forti, ragion per cui scordiamoci la differenza evidenziata dalla graduatoria e prepariamoci ad andare a disputare una partita con grande intensità e grande forza, consapevole che si tratterà di un ulteriore test per la mia squadra, ma pretendo che non si facciano passi indietro, avendo dimostrato di potercela giocare contro chiunque“.

SULLA SQUADRA. “Tramoni sarà assente anche a Palermo, però abbiamo già visto che siamo in grado di sostituirlo, con la scelta che ricadrà tra Meister ed Arena che sono entrambi in grado di giocare dall’inizio, con il primo arrivato da poco e che purtroppo la scorsa domenica è stato sacrificato a causa dell’espulsione di Marin ed il secondo che ha fatto bene a Catanzaro e che in trasferta può darci un po più di compattezza, ma indipendentemente da quella che sarà la mia decisione mi attendo di rivedere lo spirito messo in mostra contro la Salernitana allorché, pur in inferiorità numerica, abbiamo lottato e combattuto, in quanto per uscire con un risultato positivo dal “Renzo Barbera” ci vorrà sicuramente il miglior Pisa“.

SULLE ALTERNATIVE. “Riguardo alla possibilità di schierare assieme Lind e Meister dovrò valutare, poiché domenica scorsa pensavo che, giocando in casa, la formula con tre attaccanti potesse darci una maggiore forza d’urto, mentre stavolta è chiaro che, giocando in trasferta su di un campo molto complicato, le valutazioni sono diverse, così come avere Meister in panchina mi può dare una soluzione in più anche durante la partita, mentre per quanto concerne la sostituzione di Marin – fermo restando che non ritengo necessario un cambiamento di modulo – ho a disposizione quattro centrocampisti, compreso Solbakken che, chiaramente, provenendo da un altro campionato, ha bisogno di un periodo di ambientamento, pur essendosi presentato molto bene, così che ho tre centrocampisti (Hojholt, Abildgaard e Piccinini) che possono partire titolari ed ho pertanto l’imbarazzo della scelta, fermo restando che sostituire un giocatore come Marin non è semplice, ma le alternative sono di assoluto affidamento“.

