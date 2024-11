Alessia Tondo in Concerto al Teatro Nuovo di Pisa con il suo nuovo album “Sita”

Written by admin• 4:01 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Alessia Tondo, una delle voci più significative della nuova musica popolare, si esibirà al Teatro Nuovo di Pisa, in Piazza della Stazione 16, venerdì 29 novembre alle ore 21, in occasione della seconda data della rassegna “Calendario Popolare”, giunta alla sua quinta edizione con la direzione artistica di Francesco Salvadore.

Durante il concerto, Alessia presenterà il suo recente album solista “Sita”, un progetto che segna la sua affermazione nel panorama musicale, dove esplora la musica popolare con brani originali, tutti scritti in dialetto salentino. L’artista si esibirà con il solo tamburo a cornice, chitarra acustica e una raffinata loop station, creando atmosfere intime e suggestive.

Il titolo dell’album, Sita, che significa “melagrana”, richiama il simbolo di buon auspicio e condivisione. Alessia ha concepito questo disco come una sorta di manifesto personale, in cui mescola tradizione e innovazione, tra ballate evocative e arrangiamenti vocali sperimentali. Il disco include anche collaborazioni con artisti di rilievo, come il violino di Mauro Durante del Canzoniere Grecanico Salentino e il violoncello di Redi Hasa.

Con “Sita”, Alessia Tondo offre una narrazione musicale intima, ma al tempo stesso universale, che si ispira ai riti di guarigione di diverse tradizioni culturali. “Sita è il mio augurio per chiunque intraprenda il cammino dalla sofferenza alla luce della guarigione“, afferma l’artista, sottolineando l’aspetto simbolico di un processo di purificazione attraverso la musica.

Alessia Tondo ha iniziato la sua carriera con i Sud Sound System, ed è stata voce solista dell’Orchestra della Notte della Taranta. Ha collaborato con numerosi artisti di fama, tra cui Ludovico Einaudi, Goran Bregovic, Michele Lobaccaro e molti altri.

Informazioni sul concerto:

È richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS (3 euro).

Prevendite: www.ciaotickets.com

Programma e info: www.teatronuovopisa.it

Botteghino: Teatro Nuovo, Piazza della Stazione 16, Pisa

Orari: martedì dalle 10 alle 13, giovedì dalle 15 alle 19

Tel: 3923233535, e-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Biglietti:

Intero: 15 euro

Convenzionati: 13 euro

Studenti e docenti Università di Pisa: 10 euro

Bambini/e sotto i 10 anni: gratuito

