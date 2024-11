Autolinee Toscane valuta denuncia per interruzione di servizio a seguito di parcheggi impropri su Linea 26

Written by admin• 4:23 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA- Autolinee Toscane comunica di aver incaricato i propri legali per valutare se sussistano gli estremi per denunciare per interruzione di pubblico servizio i proprietari di autoveicoli privati che, nel pomeriggio di domenica 24 novembre, hanno parcheggiato in divieto di sosta lungo via Cascine Vecchie (strada a senso unico), bloccando il normale svolgimento del servizio di trasporto pubblico della linea 26.

Intorno alle 14:50, l’autista del bus ha segnalato alla Sala Radio l’impossibilità di proseguire verso le fermate di San Rossore a causa dei veicoli parcheggiati lungo la strada. Sono stati immediatamente allertati i Carabinieri e la Polizia Municipale. La corsa delle 15:50 è stata sospesa, ma grazie all’intervento della Polizia Municipale, il bus è stato scortato, contro senso di marcia, fino alla seconda fermata per permettere agli utenti di salire.

Per la corsa successiva delle 16:50, grazie al supporto del personale di Autolinee Toscane, l’autista ha potuto manovrare in retromarcia e raggiungere gli utenti a piedi per informarli della situazione, evitando che rimanessero a piedi. Nonostante le difficoltà, nessun passeggero ha subito disagi.

Novembre 26, 2024