Alessandro Donati, presidente Lenergy Beach Soccer: “Complimenti al Viareggio, siamo delusi e tutti sotto esame. E’ mancata la percezione e la voglia di vincere”

PISA – Dopo la sconfitta di venerdì contro il Farmaè Viareggio e l’estromissione dalla Coppa Italia e la cocente delusione in Euro Winner Cup al Lenergy Pisa Beach Soccer, parla il presidente Alessandro Donati.

“Nello sport bisogna partire dalle basi, complimenti agli avversari che hanno dimostrato di essere superiori. Gli ex Bruno Xavier e Camillo hanno fatto la differenza. C’è profonda delusione nei confronti della squadra, dello staff, una stagione in cui ci aspettavamo qualcosa di più. E’ mancata finora la percezione di voglia di vincere, non voglio generalizzare, tutti sanno che possiamo dare qualcosa di più“.

“Sull’aspetto tecnico continuiamo a sbagliare le solite cose, con errori come con il Viareggio che ci hanno condannato. Quando si scende in campo con questa maglia si deve onorare al meglio, ci vuole rispetto per tutti quelli che portano in giro il nome di Pisa e per tutti coloro, che si impegnano nella nostra famiglia del Lenergy Pisa Beach Soccer tutti i giorni per far quadrare il bilancio della società. Sono molto fiducioso dello staff che sta lavorando, ma adesso siamo tutti sotto esame, vogliamo poterci giocare l’ultima cosa che ci rimane, lo scudetto“.

