ViviParco 2025, foto iconiche e giornalismo d’inchiesta

Nella prima giornata: mostra del fotografo naturalista Bernardeschi, il miele di spiaggia ed il libro di Stefania Divertito

PISA – Parte martedì 1 luglio ViviParco la rassegna culturale ambientale dove musica, libri, teatro, fotografia e danza dialogano con il Parco, alla ricerca di una sinergia tra le bellezze artistiche e naturali. Location della prima giornata è Villa Giraffa con il suo giardino, uno dei luoghi di San Rossore riscoperti grazie alla manifestazione arrivata alla quarta edizione.

Si parte alle 18 con l’inaugurazione della mostra ‘Istanti, attimi di vita selvaggia‘ di Valter Bernardeschi, fotografo pisano che ha iniziato la sua carriera in questi luoghi per poi diventare un artista di fama internazionale: i suoi scatti sono stati pubblicati su riviste del calibro di National Geographic, Bell’Europa, Oasis BBC Wildlife, e si è aggiudicato il premio ‘Wildlife Photographer of the Year’ nel 2013 e nel 2018. Capace di cogliere l’attimo fotografico ed i dettagli più minuti trasmettendo il senso della bellezza eterna del mondo naturale, Bernardeschi espone immagini di San Rossore e di altri parchi del mondo, portando lo spettatore a riflettere su temi di grande attualità come il rapporto tra uomo e natura.

A seguire, per la rubrica ‘Gusta il Parco’, Donatella Baldi responsabile dell’azienda agricola Sapori Mediterranei presenterà uno dei prodotti enogastronomici di punta del Parco: il miele di spiaggia. Ottenuto con metodo biologico unicamente lungo il litorale marino del parco, ha un colore chiaro-ambrato, è trasparente e molto fluido; l’odore e il sapore ricordano quelli degli oli essenziali delle piante della macchia mediterranea da cui è prodotto: Camuciolo, Santolina delle spiaggie, Fiordaliso delle sabbie, Verga d’oro delle sabbie, Vedovino e i più diffusi tipi di Cisto.

Alle 18.30 nel giardino della Villa presentazione del libro ‘Uccidere la natura’ di Stefania Divertito, dialoga con l’autrice Francesca Petrucci. Un racconto che sfida l’idea di progresso basata sullo sfruttamento illimitato delle risorse, e cerca di immaginare un futuro in cui la Terra diventi un luogo in cui vita e giustizia possano finalmente coincidere, perché ogni fiume avvelenato, ogni foresta distrutta, ogni costa devastata è un grido che reclama giustizia. Stefania Divertito è giornalista d’inchiesta specializzata in tematiche ambientali e scrittrice. Responsabile della cronaca nazionale per il quotidiano Metro, collabora con Vanity Fair e altri periodici. Per la sua inchiesta sull’uranio impoverito durata sette anni ha vinto nel 2004 il premio cronista dell’anno indetto dall’unione cronisti italiani.

ViviParco, possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa e Regione Toscana,si svolge con una particolare attenzione alla sostenibilità, il cartellone completo delle iniziative è consultabile sul sito www.parcosanrossore.org

