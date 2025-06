Sicurezza luoghi di lavoro, via al bando da 1 milione e mezzo per la formazione aggiuntiva

Written by admin• 2:10 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Al via il bando da 1 milione e mezzo rivolto alle imprese per la formazione aggiuntiva su salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori.



Da giovedì 26 giugno, le aziende possono presentare domanda per ricevere un contributo alla realizzazione di attività formative ulteriori rispetto a quelle obbligatoriamente previste per legge a carico delle datrici e dei datori di lavoro dal decreto legislativo 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni del 2011.



La procedura è “a sportello” e quindi è possibile presentare domanda in qualsiasi momento fino ad esaurimento delle risorse, salvo possibili rifinanziamenti della misura.



Il bando è finanziato da Regione Toscana nell’ambito della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2021-2027 (FSE+). L’obiettivo principale è aggiornare e qualificare lavoratrici, lavoratori, datrici e datori di lavoro sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo competenze avanzate per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali.



“Come purtroppo evidenziano spesso le cronache quotidiane la cultura della salute e della sicurezza rappresenta una questione prioritaria su cui occorre insistere”, osservano il presidente Eugenio Giani e l’assessora al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini. “Dalla cultura e dalla consapevolezza passa un pezzo importante della prevenzione. La formazione non è l’unico strumento per impedire il continuo verificarsi di incidenti, ma è un aspetto fondamentale”, aggiungono, ricordando che “il bando è alla seconda edizione in questa legislatura” e sottolineando ancora una volta che “investire sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro resta per noi una priorità”.

I progetti formativi possono essere presentati da: un’impresa da sola o in partenariato con altre imprese, una o più agenzie formative in partenariato di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura, un partenariato tra agenzia formativa e impresa/e interessate alla formazione delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori.

Last modified: Giugno 28, 2025