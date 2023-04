Alessandro Bargagna (Lega): “Voglio rendere Pisa una città tattile”

Scritto da admin• 12:55 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riproduzioni in stampa 3D nei principali luoghi di interesse della nostra città. “È uno degli obiettivi che mi sono prefisso per il comune di Pisa nei prossimi cinque anni di mandato”, afferma Alessandro Bargagna candidato consigliere della Lega

“Una delle mie proposte sarà quella di consentire ai turisti e ai cittadini non vedenti, di vivere la città e i suoi monumenti, come qualsiasi altro cittadino, realizzare pannelli tattili per ciechi e ipovedenti: questa era una mia proposta, che avevo sottoposto alla commissione lo scorso anno e che voglio portare a termine nei prossimi cinque anni di mandato. Si tratta di realizzare delle postazioni nei principali luoghi di interesse nella nostra città, schede tattili, pannelli braille per aumentare e garantire la conoscenza dei monumenti e dei luoghi di maggiore interesse, che si trovano a Pisa per tutti”.

“L’obiettivo è quello di creare veri e propri percorsi, posizionare nei luoghi principali della città pannelli multisensoriali correlati di monumenti realizzati in 3D per far vivere esperienze multisensoriali di portoni, archi e colonne, piazze e monumenti, a chi non li può apprezzare con gli occhi”.

“Le città medio grandi, sono centri di socialità, dove le persone vivono e interagiscono tra di loro. Per questo motivo anche in ottica di pari opportunità, devono essere accessibili a tutti. Credo – conclude Bargagna – che accedere al nostro patrimonio culturale, sia un diritto di tutti. Rendere accessibili le bellezze della nostra città, rappresenta un investimento importante, che permette di ampliare la propria offerta e di raggiungere un nuovo pubblico”.

