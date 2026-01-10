Alberto Gilardino: “Una prova di attitudine, sacrificio e gran cuore”

Written by Antonio Tognoli• 5:38 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico Alberto Gilardino commenta il pareggio del Pisa sul campo dell’Udinese, il quinto 2-2 della stagione in dieci trasferte giocate.

“Mi porto a casa una prova di attitudine e sacrificio della squadra, che ha avuto un cuore grande, il punto è giusto perché abbiamo incontrato una squadra in piena forma. Abbiamo dato un segnale che siamo vivi e che ci siamo anche noi per la lotta salvezza“.

“Ho visto un pò di numeri e dal 70′ in poi abbiamo giocato meglio e sfiorato la vittoria. Abbiamo commesso qualche errore sui gol presi, è vero che a fine primo tempo ed a inizio secondo abbiamo dato una risposta importante e prima che l’Udinese ha colpito il palo si è visto solo il Pisa in campo“.

“Il messaggio nell’intervallo era stato chiaro e la squadra lo ha recepito giocando una grande seconda parte di gara. Sono fiducioso e credo molto in questo gruppo ed in questa squadra. Chi è entrato oggi ha fatto molto bene e ha dato un grande contributo“.

“A Tramoni gli ho parlato ieri gli hi detto che abbiamo bisogno di lui. Gli ho fatto il caffè e credo che glielo dovrò rifare perchè ha fatto gol“

“Simone (Scuffet ndr) è un portiere che mi piace che gioca molto bene oggi ho scelto lui. Sarà il titolare per le prossime gare“

“Se continuiamo a giocare così anche in casa arriveranno le vittorie e le buone gare anche in casa. Piccinini ha un grande senso di appartenenza fa parte del vecchio gruppo che lo porta avanti e questo noi non dobbiamo perdere questo DNA“.

“Cerco sempre di spronare sempre i miei giocatori sia personalmente che davanti a voi, ma lo faccio sempre per una cosa propositiva e per cercare di fargli dare il meglio“.

