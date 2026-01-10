Kosta Runjaic: “Abbiamo fatto una gara solida, il Pisa è una buona squadra”

Written by admin• 5:50 pm• Pisa SC

PISA – L’analisi del tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic dopo il pareggio per 2-2 contro il Pisa.

di Antonio Tognoli

“Bisogna rispettare tutte le squadre che vengono a farci visita, Il Pisa è una buona squadra che crea tante occasioni, anche Como e Inter hanno avuto difficoltà con loro. Abbiamo commesso degli errori, è vero, ma secondo me abbiamo fatto una gara solida e nel momento più difficile abbiamo avuto anche l’occasione per vincere. Noi ci appoggiamo sui nostri punti di forza, limando i nostri errori. Nel calcio si commettono errori purtroppo oggi non siamo riusciti a vincere, ma comunque faccio i complimenti alla squadra, che in questa settimana si è comportata bene raccogliendo un buon bottino di punti, avendo anche un giorno in meno di riposo rispetto ai nostri avversari. I dettagli in questa categoria fanno la differenza, ma sono comunque soddisfatto dei miei ragazzi“.

Last modified: Gennaio 10, 2026