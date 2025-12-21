Alberto Gilardino: “Un punto importante. Abbiamo ritrovato la giusta spensieratezza”

Written by Antonio Tognoli• 3:13 pm• Pisa SC

PISA – Mister Alberto Gilardino analizza ai microfoni di Punto Radio il punto prezioso ottenuto dal Pisa sul campo del Cagliari.

di Antonio Tognoli

“Rispetto alla partita di Lecce è stata una buona prova. Era difficile giocare su questo campo, il Cagliari ha giocatori di qualità e di gamba. Dobbiamo lavorare e migliorare per non subire come nei primi venti minuti della ripresa. Devo fare i complimenti ai ragazzi per l’ultimo quarto d’ora che è stato molto buono“.

Il Gila parla dei subentrati: “Gli ingressi in campo sono stati tutti positivi e decisivi. Ci sono tante cose positive oggi. Ci portiamo a casa un punto importante in un momento non facile“.

Il tecnico nerazzurro ribadisce l’errore sui gol: “Sui gol abbiamo sbagliato le letture, se vogliamo rimanere in questa categoria, non dobbiamo commettere questi errori. Abbiamo fatto tante buone partite quest’anno soprattutto fuori casa. Oggi abbiamo ritrovato la spensieratezza giusta, faccio i complimenti ai ragazzi per la buona prestazione offerta su questo campo“

