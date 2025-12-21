Stefano Moreo: “Possiamo dare ancora tanto in questa stagione”

Written by Antonio Tognoli• 3:06 pm• Pisa SC

L’attaccante nerazzurro premiato MVP del match della Domus Unipol Arena

PISA – Quando meno te lo aspetti arriva Stefano Moreo a riagguntare il risultato alla Domus Unipol Arena, la zampata del numero 32 ha dato un punto prezioso ai nerazzurri soprattutto per il morale in vista delle ultime tre gare del girone di andata con Juventus, Genoa e Como. Moreo ha realizzato il terzo gol in stagione e a fine gara è stato votato con MVP del match

di Antonio Tognoli

Moreo racconta il gol ai microfoni di PuntoRadio: “Ho visto Leris che ha ricevuto la palla sull’esterno, ho attaccato lo spazio che ho visto libero, ho colpito bene e sono contento di aver segnato e aver portato questo punto importante”

Moreo torna sulla prestazione di Lecce: “Il Pisa di Lecce non era il vero Pisa, lo sapevamo. Oggi lo abbiamo dimostrato con una bella prova. Possiamo ancora dare tanto in questa stagione”.

L’attaccante nerazzurro fa un analisi sulla partita: “Abbiamo fatto un gran primo tempo, nella ripresa abbiamo preso due gol nelle due occasioni che il Cagliari ha creato sbagliando la lettura”

Sul primo gol in A di Matteo Tramoni afferma: “Sono contento per Matteo che si è sbloccato, ha grande qualità e ci può dare ancora una grande mano“

