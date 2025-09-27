Alberto Gilardino: “Testa fredda e cuore caldo le parole chiave per affrontare il derby”

Written by admin• 6:53 pm• Pisa SC

PISA – “Testa fredda e cuore caldo sono le parole chiave per affrontare il derby“, per mister Alberto Gilardino, pronunciate nell’immediata vigilia della gara contro la Fiorentina in programma domenica 28 settembre alla Cetilar Arena Garibaldi, stadio Romeo Anonetani.

di Giovanni Manenti

“Sarà molto importante per noi e per i nostri tifosi, come l’attesa dato che sono tanti anni che non viene disputata questa sfida“.

Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Esteves, Stengs e Denoon. “Tutti gli altri stanno bene e sono concentrati sull’impegno sapendo che andiamo ad affrontare una squadra che è stata costruita per fare un campionato di vertice e noi, come sempre ricordo, dobbiamo mantenere soprattutto un equilibrio senza farci trascinare dalla voglia di strafare anche in relazione a quello che può essere l’incitamento del pubblico che dovremo sfruttare in chiave positiva“.

Sulle molte occasioni create afferma: “La cosa importante di questo inizio di campionato è che abbiamo sempre costruito molte occasioni, anche se poi non sempre finalizzate, per quanto riguarda i singoli Tramoni sta molto bene con atteggiamento molto positivo, mentre Nzola non credo che subisca pressioni per il fatto di essere un ex viola, non molto ben ricordato“.

Sullo scherma da adottare Gilardino afferma: “Dal punto di vista tattico dobbiamo essere in grado di preparare entrambe le soluzioni sia con un centrocampo a quattro, che con un assetto a cinque, soluzione per la quale deciderò in mattinata e poterla anche cambiare a partita in corso. È chiaro che lo schieramento è anche frutto degli avversari, così è avvenuto a Napoli e potrà succedere anche con la Fiorentina per quanto riguarda Dodò e Gosens“.

Gilardino chiarisce poi un punto: “Sappiamo bene che il Pisa è una delle squadre che dovrà lottare sino all’ultima giornata ed altresì che la salvezza si potrà costruire, solo con la pazienza ed il lavoro settimanale, per far crescere i più giovani che vivono un percorso di maturazione“.

Sull’affrontare Stefano Pioli dice: “Il fatto di incontrare Pioli la cosa non può che farmi piacere per gli ottimi trascorsi avuti con lui“.

