Alberto Gilardino: “Orgoglioso della prestazione dei ragazzi”

Written by Antonio Tognoli

PISA – Mister Alberto Gilardino commenta la sconfitta contro l’Inter dicendosi soddisfatto della prestazione dei suoi nonostante il ko per 2-0.

SULLA GARA E IL PROSEGUO. “Sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi, abbiamo tenuto il campo molto bene, creando due palle gol. Devo fare i complimenti alla squadra per come si è espressa. Anche se è un risultato negativo, dobbiamo trarne i benefici opportuni. La classifica non la guardo al momento, per noi questo campionato sarà una maratona. Dobbiamo essere positivi, perchè creare tante occasioni contro l’Inter non è semplice, quindi dobbiamo ripartire da qui ricominciare a lavorare ad inizio settimana per preparare al meglio le prossime partite. Questa prima parte di campionato ci ha detto che possiamo giocarcela con tutti in un percorso di maturazione. I punti che abbiamo ce li siamo meritati tutti. Possiamo sicuramente limare alcuni errori e dettagli da qui alla fine. Dobbiamo migliorare nella cura dei dettagli, così come dobbiamo lavorare per essere più feroci sotto porta“.

SUI SINGOLI. “Semper ha avuto un problema gastrointerinale, abbiamo preferito risparmiarlo. Voglio fare i complimenti a Simone Scuffet che ha fatto una grande partita interpretandola al meglio. Piccinini sta continuando a sorprenderci, sta lavorando bene e come tutta la squadra sta facendo tante belle cose“.

