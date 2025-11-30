Written by Novembre 30, 2025 5:23 pm Pisa SC

Andy Diouf: “L’importante era vincere, il Pisa è una buona squadra”

HomePisa SCAndy Diouf: “L’importante era vincere, il Pisa è una buona squadra”

PISA – Ad analizzare la vittoria in casa Inter Andy Diouf centrocampista francese classe 2003, subentrato alla Cetilar Arena e autore di una buona prestazione.

di Antonio Tognoli

Non è stata una grande partita, ma l’importante oggi erano i tre punti, li abbiamo ottenuti e siamo molto contenti. Sto facendo il mio corso e pian piano mi sto ambientando. Il Pisa ha giocato bene, è un buon team che ci ha messo in difficoltà. Non è stato facile, questi sono tre punti importanti

La serie A mi piace, ho la fortuna di giocare in una grossa squadra come l’Inter e cercherò di fare del mio meglio per ripagare la sua fiducia

Last modified: Novembre 30, 2025
Previous Story
Pisa – Inter 0-2 Lautaro punisce nella ripresa con una doppietta un ottimo Pisa
Next Story
Alberto Gilardino: “Orgoglioso della prestazione dei ragazzi”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti