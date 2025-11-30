Andy Diouf: “L’importante era vincere, il Pisa è una buona squadra”

Written by Antonio Tognoli• 5:23 pm• Pisa SC

PISA – Ad analizzare la vittoria in casa Inter Andy Diouf centrocampista francese classe 2003, subentrato alla Cetilar Arena e autore di una buona prestazione.

di Antonio Tognoli

“Non è stata una grande partita, ma l’importante oggi erano i tre punti, li abbiamo ottenuti e siamo molto contenti. Sto facendo il mio corso e pian piano mi sto ambientando. Il Pisa ha giocato bene, è un buon team che ci ha messo in difficoltà. Non è stato facile, questi sono tre punti importanti“

“La serie A mi piace, ho la fortuna di giocare in una grossa squadra come l’Inter e cercherò di fare del mio meglio per ripagare la sua fiducia“

