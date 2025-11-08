L’Effemeride Pisana dell’8 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:14 am• Pisa, Attualità, Cultura

Sabato 8 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:01 e tramonta alle 17:01, le ore di luce solare sono 10 e 0 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 261mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale della radiologia

Giornata mondiale dei pianisti

Giornata mondiale dell’urbanistica

Santo del giorno:

Sant’Adeodato I, papa

(Papa dal 19/10/615 al 08/11/618)

Nella serie dei Pontefici è indicato col nome originario Deusdedit («Dio ha dato») e con l’equivalente Adeodato («donato da Dio»). Figlio del suddiacono romano Stefano, è stato educato nel monastero dell’Urbe dedicato a sant’Erasmo. Poche le notizie sul suo pontificato giunte fino a noi. Sappiamo che Adeodato, succedendo nel 615 a papa Bonifacio IV, trova le alte cariche ecclesiastiche in mano a monaci, come ha voluto Gregorio Magno (590-604), e che le riaffida ai preti secolari, ma obbligandoli a pregare di più. All’epoca una parte d’Italia è in mano ai Longobardi e l’altra, con Roma, dipende dall’imperatore d’Oriente, rappresentato da un esarca che vive a Ravenna e spesso percorso da lotte di successione. Un tempo in cui non mancano le controversie dottrinali, ma Adeodato non ha il tempo di affrontarle. Nel 616 riappare nell’Urbe la peste, che aveva già fatto strage nel 590. Nel 618 arriva un’epidemia mortale di lebbra o scabbia. E tra un contagio e l’altro viene il terremoto, nell’agosto 618. È Adeodato che deve soccorrere e consolare, ma lo fa per poco perché proprio nel 618 muore.

E’ accaduto l’8 novembre:

63 a.C. – Cicerone pronuncia l’In Catilinam oratio I, sventando la congiura di Catilina

1519 – Hernán Cortés entra a Tenochtitlán e il re Azteco Montezuma lo accoglie con grandi cerimonie, come si addice al ritorno di una divinità

1793 – A Parigi, il governo rivoluzionario francese apre il Louvre al pubblico come museo

1837 – Fondazione del Seminario di Mount Holyoke, il primo college statunitense per donne

1888 – Viene ritrovato il corpo dell’ultima vittima attribuita a Jack lo squartatore: Mary Jane Kelly, mutilata e uccisa orribilmente

1895 – Durante alcuni esperimenti sull’elettricità Wilhelm Conrad Röntgen scopre i raggi x

1917 – Convegno di Peschiera: riunione dei comandi militari alleati dopo la disfatta di Caporetto

1923 – Putsch di Monaco: Adolf Hitler guida il partito nazista in un tentativo fallito di rovesciare il governo tedesco

1933 – Grande depressione: New Deal – il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt presenta la Civil Works Administration, un’organizzazione studiata per creare posti di lavoro per più di quattro milioni di disoccupati

1934 – L’Accademia di Svezia assegna il Premio Nobel per la letteratura a Luigi Pirandello

1939 – A Monaco di Baviera, Adolf Hitler sfugge di poco ad un tentativo di assassinio mentre celebra il sedicesimo anniversario del Putsch di Monaco

1942 – Seconda guerra mondiale: Operazione Torch – truppe statunitensi e britanniche sbarcano nel Nordafrica francese

1949 – In India viene condannato a morte Nathuram Godse, l’assassino del Mahatma Gandhi

1950 – Guerra di Corea: il tenente dell’aviazione statunitense Russell J. Brown abbatte due MiG-15 nordcoreani nella prima battaglia tra aerei a reazione della storia

1960 – John F. Kennedy viene eletto sconfiggendo Richard Nixon, diventando così a 43 anni il più giovane presidente degli Stati Uniti

1966 – L’ex Procuratore generale del Massachusetts, Edward Brooke diventa il primo afro-americano ad essere eletto al Senato degli Stati Uniti

1973 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Robin Hood, 21º Classico Disney; è il primo film Disney interamente realizzato dopo la morte di Walt Disney

1977 – L’archeologo greco Manolis Andronikos, durante degli scavi archeologici presso Verghina scopre la tomba di Filippo II di Macedonia

1987 A Enniskillen (Irlanda del Nord), una bomba dell’IRA esplode durante una cerimonia in ricordo dei caduti di guerra britannici, uccidendo undici persone; l’evento viene ricordato con pathos dal gruppo musicale U2, in concerto la sera stessa, prima di eseguire la canzone Sunday Bloody Sunday Italia: si aprono le urne per il referendum che vieterà la produzione di energia nucleare in Italia

1994 – Per la prima volta in 40 anni negli USA il Partito Repubblicano ottiene la maggioranza sia alla Camera dei rappresentanti che al Senato, a seguito delle elezioni di metà mandato

1997 – Viene reso pubblico il famoso bug F00F_bug nei processori Intel Pentium P5 che causava il blocco irreversibile del sistema

2002 – Nazioni Unite – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite emana la Risoluzione ONU 1441 riguardante il disarmo dell’Iraq, che costringe Saddam Hussein a disarmarsi o ad affrontare «gravi conseguenze»

2016 – Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America: vince il candidato repubblicano Donald Trump contro quello democratico Hillary Clinton

Frase del giorno di Frate Indovino:

La vecchiaia da ognuno è desiata e quando s’acquista viene odiata

Nati l’8 novembre:

ALAIN DELON

Attore francese

α 8 novembre 1935 ω 18 agosto 2024

VIRNA LISI

Attrice italiana

α 8 novembre 1936 ω 18 dicembre 2014

SANDRO MAZZOLA

Ex calciatore italiano

α 8 novembre 1942

GORDON RAMSAY

Chef scozzese

α 8 novembre 1966

HERMANN RORSCHACH

Psichiatra svizzero

α 8 novembre 1884 ω 2 aprile 1922

BRAM STOKER

Scrittore irlandese

α 8 novembre 1847 ω 20 aprile 1912

PAOLO TAVIANI

Regista italiano

α 8 novembre 1931 ω 29 febbraio 2024

Deceduti l’8 novembre:

FRED BONGUSTO

Cantante italiano

α 6 aprile 1935 ω 8 novembre 2019

JOHN MILTON

Scrittore e poeta inglese

α 9 dicembre 1608 ω 8 novembre 1674

UMBERTO VERONESI

Oncologo italiano

α 28 novembre 1925 ω 8 novembre 2016

