Alberto Gilardino: “La squadra ha lavorato molto bene. Obiettivo salvezza da centrare con il massimo sacrificio”

PISA – Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, la prima ufficiale nel campionato di serie A dopo 34 anni di assenza, Alberto Gilardino ha parlato nella press conference dell’Hotel Continental di Tirrienia.

di Giovanni Manenti

SUL LAVORO. “Abbiamo lavorato molto bene e sono soddisfatto di come lavorano i ragazzi con grande spirito di sacrificio sapendo che questo campionato deve essere affrontato con umiltà in quanto si tratta di un torneo lungo e dobbiamo essere bravi a superare le difficoltà che indubbiamente troveremo“



SULL’ATALANTA. “L’Atalanta è una società molto importante ed il fatto che abbiano cambiato allenatore non cambia molto trattandosi di tecnici molto simili e la squadra ha nella fisicità uno dei suoi punti di forza, tant’è che non ho previsto delle contromosse tattiche particolari, prediligendo come sapete il 3-5-2 ma poi in campo conta principalmente l’atteggiamento“.

ATTEGGIAMENTO GIUSTO. “Sono contento dell’atteggiamento che i giocatori hanno messo nel dimostrare l’attaccamento alla maglia ed il fatto che molti di loro abbiano poca esperienza in Serie A deve rappresentare uno stimolo in più a far bene anche per smentire i pronostici che non ci danno fra le più accreditate per la salvezza e questo deve essere la motivazione giusta per affrontare una Categoria importante come la Serie A“

SUL MERCATO. “Al momento non parlo di mercato in quanto devo essere concentrato sulla gara di domenica, confermando di essere in piena sintonia con la società nel valutare eventuali mosse per completare l’organico“.

INDISPONIBILI. “Per quanto concerne la formazione, non posso contare sui noti infortunati Esteves, Lusuardi e Vurual, ai quali si è aggiunto in queste ultime ore anche Lind per un attacco influenzale“.

BALLOTTAGGIO SEMPER-SCUFFET. “Per quanto concerne il ballottaggio fra Semper e Scuffet, contro l’Atalanta giocherà Semper, mentre per ciò che riguarda la posizione di Tramoni, il ragazzo si è dimostrato disponibile a ricoprire entrambi i ruoli sia di seconda punta che di trequartista, così come i due nuovi acquisti Cuadrado e Nzola, che si sono già integrati con il gruppo, non sono attualmente in grado di poter giocare tutti i 90′, pur essendo fondamentale il loro contributo anche di esperienza in favore dei compagni meno esperti“.

OBIETTIVO SALVEZZA. “Sappiamo benissimo che, rispetto alla Serie B dove ci sono sempre delle sorprese, nella massima divisione, ci sono delle gerarchie ben definite tra chi gioca per lo scudetto e l’Europa, chi cerca una posizione di rincalzo e chi gioca per la salvezza, ragion per cui il nostro obiettivo è ben definito e dobbiamo cercare di centrarlo con il massimo sacrificio da parte di tutti“.

