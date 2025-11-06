Alberto Gilardino: “La squadra è pronta per disputare una grande partita”

Written by admin• 6:40 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida contro la Cremonese alla Cetilar Arena venerdì 7 novembre, mister Alberto Gilardino ha incontrato i giornalisti per parlare dell’anticipo della undicesima giornata del campionato di serie A.

di Giovanni Manenti

SULLA PARTITA E SULL’AVVERSARIO. “Ho tutti a disposizione tranne gli assenti storici e la squadra ha preparato la gara molto bene con la voglia di fare una grande partita anche se non si può parlare di scontro diretto perché la Cremonese è partita molto bene con un allenatore molto preparato e con alcuni giocatori di grande esperienza, ma ciò nonostante ho grande fiducia sui miei ragazzi che domani dovranno mettere anche grande cuore oltre agli aspetti fisici e tattici“

CONVOCAZIONI E VARIE. “Per le convocazioni in Nazionale vuol dire che stiamo facendo bene ed è una valorizzazione anche per la società, mentre per quanto concerne Tramoni credo che manchi poco perché scatti la scintilla che possa farlo sbloccare pur sapendo che è un giocatore fondamentale per noi e ribadisco la mia fiducia nei suoi confronti e per gli scontri diretti che ci attendono le stesse si decideranno come sempre sugli episodi e sulla concentrazione ed attenzione per tutti 90′, a partite da domani con la Cremonese che è molto forte sui calci piazzati e credo che vengo a Pisa per giocarsi la partita con giocatori di livello quali Vazquez, Vandeputte, Vardy e Bonazzoli, anche se pure noi nelle ultime partite abbiamo fatto bene in entrambe le fasi“.

SU MOREO E LORRAN. “Sono veramente molto contento per Moreo, per la partita di domenica dove ha meritato la soddisfazione della doppietta realizzata e sono sicuro che potrà continuare a darci una grande mano nel prosieguo della stagione, mentre se Lorran non gioca è colpa mia, perché sta lavorando bene in quanto al momento ho trovato un equilibrio di formazione, ho parlato con lui e gli ho detto di continuare così anche se il suo ruolo di attaccante tecnico lo penalizza in fase difensiva“.

SU CARACCIOLO. “Caracciolo per noi è un gladiatore e mi auguro che possa mantenere questo livello per tutta la stagione, mentre la squadra ha ancora margini di miglioramento soprattutto nei giovani con la necessità di accelerare questo aspetto perché il campionato non aspetta“.

DUBBI DA SCIOGLIERE. “Il fatto di aver cambiato sette giocatori a Torino, ha dimostrato che ho a disposizione un gruppo in cui tutti hanno il desiderio di essere importanti e per domani ho ancora dei dubbi che scioglierò dopo la rifinitura, sapendo di avere a disposizione giocatori come Cuadrado e Vural, che so che possono modificare gli equilibri sia dall’inizio che a partita in corso“

