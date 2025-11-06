Nasce a Cascina il movimento “Liberta è democrazia”

Written by admin• 10:54 pm• Cascina, Attualità, Cronaca

CASCINA – Verrà presentata a Cascina venerdì 7 novembre alle ore 18 presso l’Euro Hotel in Viale Europa una nuova formazione politica di orientamento cattolico che si chiama “Libertà è democrazia” che mette al centro la dottrina sociale della Chiesa.

di Maurizio Ficeli

Questo progetto politico è nato, come racconta il presidente della formazione Giancarlo Affatato, dall’incontro con Monsignor Gianni Fusco docente dell’Università Lumsa ed insieme abbiamo dato vita ad un laboratorio sociale e culturale con la creazione della Fondazione Forum e da lì è nato l’impulso per un nuovo partito al fine di riportare alle urne gli elettori che non votano più, creando un movimento popolare che si occupa delle esigenze delle persone e dei soggetti più fragili, della valorizzazione dei talenti, garantendo la sicurezza dei cittadini.

All’incontro, a cui parteciperanno Rosanna Purificato e la coordinatrice provinciale Daniela Bianchi e Fabio Taccola, coordinatore cittadino. Si parlerà di fede, umiltà, dignità e bene comune. Gli organizzatori si aspettano una larga partecipazione.

Novembre 6, 2025