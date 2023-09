FeralpiSalò – Pisa 0-1. Con un gol di Canestrelli il Pisa espugna il Garilli

Scritto da admin• 1:36 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club espugna il “Garilli” (0-1) contro la FeralpiSalò. Secondo successo esterno per i nerazzurri dopo quello di Marassi con la Sampdoria. A decidere la gara un colpo di testa di Simone Canestrelli, bravo a svettare più in alto di tutti in area e mettere alle spalle di Pizzignacco un cross al bacio di Miguel Veloso. E’ l’episodio che ha deciso una partita non bella bisogna dirlo per i nerazzurri, ma tre punti che sono utili nell’ottica delle altre due sfide che attendono il Pisa, martedì prossimo con la Reggiana e sabato prossimo con il Cosenza.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Aquilani non cambia modulo e schiera dal primo minuto Vignato e Mlakar. Il tecnico ex Fiorentina conferma Caalbresi a destra Leverbe e Caracciolo davanti a Nicolas e Beruatto a sinistra. Veloso e Marin sono schierati davanti al pacchetto arretrato, mentre Mlakar e Vignato si sistemano rispettivamente a destra e a sinistra del centrocampo con Valoti un passo indietro rispetto a Moreo. I nerazzurri sono orfabi di Tramoni e D’Alessandro ai box per infortunio. Torregrossa e Caracciolo partono dalla panchina dove torna anche Hermannsson che rientra dopo la squalifica. La FeralpiSalò deve rinunciare a Carraro, Camporese, Da Cruz e Ferrarini infortunati. Mister Vecchi schiera unj 4-3-3 coraggiosamente offensivo. Davanti a Pizzignacco ci sono Pilati e Bacchetti con Letizia e l’ex Martella che agiscono come esterni di difesa. A centrocampo Kourfalidis, Fiordilino e Balestrero. Davanti spazio a Parigini scuola Toro, Butic preferito a La Mantia e Di Molfetta. Arbitra Minelli della sezione di Varese.

IL PRIMO TEMPO. Minuto di raccogliemento per ricordare l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Pisa in maglia gialla contro la FerakpiSalò. La prima occasione è per i padroni di casa con Kourfalidis che di prima dai sedici metri calcia a botta sicura, coclusione murata da Marin con una bella scivolata. La risposta del Pisa è in colpo di testa di Leverbe respinto da Pizzignacco sul quale interviene Maklar il suo tiro è respinto sulla linea da un giocatore locale. La Feralpi non ci sta e Parigini sulla destra ubriaca di finte Beruatto e mette in mezzo laddove c’è Balestrero tutto solo che in scivolata mette per fortuna sul fondo. Un primo tempo opaco di emozioni con un Pisa remissivo a parte il primo quarto d’ora.

IL SECONDO TEMPO. Barbieri rileva Calabresi ammonito ad inizio ripresa. La prima della ripresa occasione è una girata di Butic che Nicolas blocca a terra. Il Pisa si affaccia in avanti con un tiro di Marin respinto dalla difesa di casa. Nerazzurri che hanno iniziato meglio la ripresa, ma la FeralpiSalò si chiude bene in difesa ed è difficile passare. Veloso cerca di illuminare l’azione ma non si capisce con Vignato. Vecchi cambia ed inserisce Hergheligiu al posto di Kourfalidis. Il Pisa si fa pericoloso al minuto 66: Barbieri imbstisce l’azione a destra, palla per Vignato il quale serve Valoti che ha seguito l’azione a rimorchio, il suo sinistro viene deviato in angolo da Pizzignacco. Dalla bandierina va Miguel Veloso, il suo traversone dalla sinistra, trova Canestrelli che sale in cielo e anticipa tutti mettendo alle spalle di Pizzignacco: 1-0. Pisa in vantaggio. Quinto gol in serie B per Simone Canestrelli che non segnava con la maglia dal dicembre scorsa nella vittoria all’Arena contro l’Ascoli. La ripsosta della feralpi è in un contropiede di Parigini fermato proprio in extremis dal decisivo Canestrelli. Ancora una tegola per Aquilani che perde Moreo per infortunio, al suo posto subentra il giovane Arena. La Feralpi risponde con gli ingressi di La Mantia e Compagnon per Fiordilino e Di Molfetta. Nel frattempo dai sedici metri ci prova Butic con Nicolas che blocca a terra. Nel frattempo Aquilani ne approfitta per fare il proprio ingresso a Tourè in luogo dell’acciaccato Marin e Piccinini al posto di un Valoti quest’oggi parso in ombra. La Feralpi non ci sta, il Pisa si fa trovare scoperto a dieci minuti dalla fine. Un sinistro di La Mantia è respinto dal corpo di Leverbe, sulla ribattuta Martella con il sinistro colpisce il palo e la traversa a Nicolas battuto. Pisa fortunato in questa circostanza. C’è spazio nella formazione nerazzurra per il ritorno di Caracciolo che al minuto 83 rileva Vignato. Il Pisa chiude in avanti e cerca di gestire i risultato. Un diagonale di Beruatto fa la barba al palo al minuto 89. Poco prima Veloso aveva cercato con un cross da destra la testa di Tourè sulm secondo palo ma senza successo. Vecchi intanto cambi gli esterni: fuori Letizia e Martella, dentro Tonetto, figlio d’arte e Sau. Sono otto intanto i minuti di recupero. La Feralpi ci prova è il Pisa però ad andare vicino al raddoppio con il sinistro di Barbieri bloccato in due tempi da Pizzignacco. Ma il Pisa ha un altra ocasione con Beruatto che anzichè tirate forte cerca lo “scavino”. Occasione sciupata dal Pisa. Feralpi che si conquista una punzione dal limite per un fallo ingenuo di Piccinini. Buon per il Pisa che Butic dai venti metri spara alto. E’ l’ultima occasione per i padroni di casa con i nerazzurri che portano a casa la seconda vittoria in campionato in trasferta.

FERALPISALO – PISA 0-1



FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Letizia (88′ Tonetto), Pilati, Bacchetti, Martella (88′ Sau); Kourfalidis (57′ Hergheligiu, Fiordilino (72′ Compagnon), Balestrero; Parigini, Butic, Di Molfetta (72′ La Mantia). A disp. Minelli, Volpe, Zennaro, Carpitelli, Bergonzi, Pietrelli. All. Stefano Vecchi

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi (46′ Barbieri), Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Marin (75′ Tourè); Mlakar, Valoti (75′ Piccinini), Vignato (83′ Caracciolo); Moreo (72′ Arena). A disp. Loria, Hermansson, Torregrossa, Esteves, Jureskin, Masucci, Barberis. All. Alberto Aquilani.

ARBITRO: Daniele Minelli della sezione di Varese

RETI: 67′ Canestrelli (P)

NOTE: 578 i tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti. Ammoniti Calabresi (P). Kourfalkidis (FS), Parigini (FS), Pizzignacco (FS), Mlakar (P), Tourè (P). Angoli 4-4. Rec pt 1′; st 8′.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 23, 2023