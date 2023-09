“In Cammino verso Santiago de Compostela” per alcuni ragazzi del “Marianelli”della Fondazione Stella Maris

Scritto da admin• 10:43 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un sogno che si avvera. Una trasferta all’estero, in Spagna, con il battesimo dell’aria, Roma – Santiago de Compostela, per alcuni pazienti dell’Istituto Riabilitativo Mario Marianelli di Marina di Pisa della Fondazione Stella Maris .

“In Cammino verso Santiago de Compostela” è un bellissimo progetto di Alta Integrazione Socio-Comunitaria e di grande valore etico e spirituale sognato nel 2019 dalla infaticabile Dott.ssa Graziella Bertini,responsabile del Centro Riabilitativo di Marina di Pisa, e dalla sua bella squadra composta da collaboratori molto motivati e professionalmente preparati che da anni girano in Italia con gli ospiti del Centro a cui fanno vivere in estate ed inverno, significative ed inclusive esperienze sportive e di vacanza in montagna e al mare.

Tropea, Pugnochiuso, Andalo, Courmajeur, Rossano Calabro sono solo alcune delle importanti ed esclusive località turistiche dove i partecipanti, grazie anche all’ANPIS (Associazione nazionale per l’inclusione sociale), hanno abbinato la villeggiatura ai tornei di calcetto, di volley ed al trekking.

“ Questo “Cammino verso Santiago” da sabato 16 a doemnica 24 settembre è un test importantissimo – afferma la dott.ssa Graziella Bertini – è la prima uscita dei nostri pazienti all’estero, per raggiungere un percorso fatto di 5 tappe di circa 5 km al giorno che, nella quiete di un ambiente, da O’Pedrouzo ci porterà in pellegrinaggio sino alla famosa Cattedrale nella città sacra di Santiago de Compostela in cui vi sono conservati i resti dell’apostolo S. Giacomo. Da tempo ci stiamo preparando per questa impresa. Oltre a me, saranno affiancati da nostri operatori, familiari e volontari.

Prendere l’areo, sentir parlare una lingua diversa, camminare con la famiglia a fianco ci mostrerà quanto abbiamo lavorato e quanto ci sarà ancora da fare. Perché la vacanza? Perché essa è anche la “scusa” per verificare il livello anche adattativo che hanno raggiunto i nostri assistiti dopo i percorsi riabilitativi intrapresi nelle nostre strutture.

Solo tuffandoci nella “normalità” di tutti giorni, vivendo a stretto contatto con i turisti, in vacanza come noi,possiamo vedere e verificare in concreto i risultati delle nostre attività educative e riabilitative ed individuaredove ancora migliorare la nostra azione. Siamo molto felici di queste grandi esperienze. In questi anni abbiamo fatto davvero un importante lavoro per i nostri amici più fragili”.

“ Questo pellegrinaggio di nove giorni verso Santiago deCompostela – prosegue la Dott.ssa Bertini – è anche un ringraziamento al cielo, a Dio, per come siamo riusciti ad uscire dal Covid grazie a quell’Amore enorme di cui noi operatori ci sentiamo portatori verso i nostri ragazzi che abbiamo protetto con passione e professionalità e ben oltre il dovere. In particolare è il ringraziamento del “miracolo” ricevuto per il nostro assistito Salvatore, sordomuto, che dopo ben due mesi di intubazione è uscito dal coma portando a tutti noi così fragili esseri umani la più grande speranza. Ecco, Salvatore sarà con noi in questo percorso di ringraziamento. Andiamo avanti così, ce la possiamo fare di fronte a tutte le difficoltà perché noi siamo orgogliosi di essere Stella Maris.

Questo viaggio è reso possibile grazie ad alcuni sponsor che ringraziamo con affetto. Senza di loro non sarebbe stato possibile sostenere le importanti spese di questo progetto. Quindi, grazie al Comune di Pisa, alla Giuntini spa, alla Toscana full service (che ci ha fatto realizzare magliette e tute per affrontare il viaggio) all’Ecovip srl, ai familiari e alla Presidenza della Stella Maris.

