Alberto Aquilani: “La squadra si è preparata al meglio, il Palermo lotterà per la A fino alla fine”

PISA – Nell’antivigilia della sfida al Palermo ha parlato Alberto Aquilani tecnico del Pisa Sporting Club.

di Giovanni Manenti



SUL PALERMO. “Il Palermo è una squadra importante che lotterà sino alla fine per la Promozione, il che non deve far sì che si debba prendere sotto gamba per gli ultimi risultati negativi, il che rappresenterebbe un gravissimo errore. Sono consapevole del fatto che il Palermo sia una compagine che ha nell’attacco il suo punto di forza, così come ha manifestato alcune lacune difensive, ragion per cui ci sta che sia il centrocampo, la zona nevralgica dove può decidersi la sfida, per cui mi attendo, indipendentemente dal modulo, una presa di coscienza da parte dei singoli giocatori nel percepire il pericolo, una situazione nella quale non sempre siamo stati all’altezza nell’arco del Campionato”.

BALLOTTAGGIO NICOLAS – LORIA. “Per quanto riguarda il ballottaggio tra Nicholas e Loria non è altro che uno dei tanti su cui devo decidere, avendo piena fiducia su entrambi, così come sul terzo portiere Campani che si sta allenando molto bene”.

SUL RECUPERO DELL’INTERA ROSA. “Il fatto di aver recuperato tutta la rosa a disposizione tranne Barberis è sicuramente un dato confortante, per troppo tempo abbiamo avuto numerosi infortunati e mi auguro che soprattutto quelli che hanno giocato meno per problemi fisici siano maggiormente stimolati a far bene in questo finale di Campionato”.

SU CARACCIOLO. “Il fatto che Caracciolo risulti dalle statistiche come il giocatore del Campionato che tocca il maggior numero di palloni non può che rendermi soddisfatto per due motivi, ovvero che ciò smentisce coloro che sostenevano che non fosse in grado di adeguarsi alla mia idea di calcio e dimostra altresì lo spessore del giocatore, che si è sempre impegnato per recepire tale impostazione, il che gli rende onore e conferma l’attaccamento che ha verso i colori nerazzurri”.

SUL RITORNO DEI TIFOSI. “Il ritorno dei tifosi non può che farmi contento per aiutarci in questo rush finale del Campionato”.

SULLA MORTE DI JOE BARONE. “Per quanto riguarda la scomparsa di Joe Barone, la stessa mi ha particolarmente colpito per quello che era stato il mio rapporto con il Direttore, che andava molto oltre quello che può esistere tra un tecnico ed un Dirigente”.

VOCI DI MERCATO CHE MI ACCOSTANO ALLA FIORENTINA. “Per ciò che concerne le illazioni uscite sulla stampa che mi accostano alla Fiorentina, non mi toccano minimamente, in quanto sono concentrato solo ed esclusivamente sul mio lavoro, per portare a.termine quella che ho sempre definito una Maratona per la quale stiamo in prossimità del traguardo”.

SUL RECUPERO DI TRAMONI E TORREGROSSA. “In questi 15 giorni ci siamo preparati al meglio con quelli che sono rimasti a disposizione e quelli impiegati in Nazionale sono rientrati in buone condizioni, con Matteo Tramonie e Torregrossa recuperati pur dovendo valutare in questi ultimi due giorni se impiegarli o meno”.

