Dal 1 Aprile ad ottobre una nuova Navetta sui Lungarni

Presentato alla cittadinanza l’accordo tra Comune di Pisa e Autolinee Toscane

PISA – Un’interessante iniziativa, studiata in collaborazione fra l’Amministrazione Comunale ed Autolinee Toscane, permetterà di dotare la rete urbana di Pisa di un’ulteriore linea – denominata “Navetta dei Lungarni” – per il periodo di maggior affluenza turistica e che collegherà il Parcheggio scambiatore di via Pietrasantina con il percorso circolare dei Lungarni, dove sono previste fermate in prossimità dei vari Musei ivi esistenti, come illustrato venerdì mattina 29 marzo 2024 dal Sindaco Michele Conti e dall’Assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli, alla presenza altresì di Gianni Bechelli, Presidente Autolinee Toscane, di Simone Lusini, Direttore Dipartimento Nord Autolinee Toscane e di Luca Barsaglini, Capo Movimento Provincia di Pisa Autolinee Toscane.

In sostanza, a far tempo da lunedì prossimo 1 aprile e sino al 31 ottobre 2024, sarà pertanto attiva la Linea contraddistinta dal numero 25, con una frequenza del servizio ogni 15 minuti a cadenza giornaliera (compresi festivi e prefestivi) in un arco temporale dalle ore 10:00 sino alle 19:15 con il costo del biglietto di €. 1,70 pari alla tariffa urbana.

Chiaramente soddisfatto del risultato raggiunto, il Presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli ha sottolineato: “Il fatto di poter servire il centro della città con una linea ad hoc sia il frutto di un accordo raggiunto con l’Amministrazione Comunale sulla base di un progetto che si inserisce in iniziative analoghe nel Panorama toscano e non solo, ragion per cui aver dotato Pisa di un servizio con queste caratteristiche all’interno di un Regolamento complessivo di uomini e tecnologie che stiamo portando avanti sta a significare che ci stiamo avvicinando a soluzioni di livello europeo“.

Analoga soddisfazione la esprime il Sindaco Michele Conti, il quale evidenzia: “Si tratta di un nuovo servizio, dedicato principalmente ai turisti, che fornisce la possibilità di poter raggiungere il centro città dal Parcheggio di via Pietrasantina, transitando sui Lungarni con fermate in prossimità dei Musei, tra i quali ricordo il Museo di San Matteo, il “Museo della Grafica” all’interno di Palazzo Lanfranchi, Palazzo Blu ed il Museo delle Antiche Navi, avendo pertanto posto in atto un sistema di circolazione che consentirà ai turisti di poter godere delle nostre bellezze museali, fermo restando che potrà essere utilizzato anche dai residenti. La durata del servizio, conclude il Primo Cittadino, “sarà di 7 mesi, con inizio dall’1 aprileprossimo e termine al 31 ottobre 2024, avendo inteso con questo abbracciare il periodo di maggior affluenza turistica, per un’idea suggestiva già ipotizzata dai Partiti del Centrodestra diversi anni fa che oggi trova la sua definizione, con la nostra piena convinzione che la stessa permetterà di avere un ulteriore afflusso di turisti nel Centro Storico rispetto al già considerevole numero che vi transita sinora“.

“La circolare dei musei Lungarni diventa da lunedì una realtà – commenta l’assessore alla mobilità urbana del Comune di Pisa Massimo Dringoli -. Il percorso non crea particolari difficoltà e permette di raggiungere i principali punti di interesse, in particolare i musei che insistono sui nostri Lungarni. Credo che rappresenterà una vera opportunità per i turisti che visiteranno la nostra città. Ringrazio Autolinee Toscane che ha subito accettato l’idea di inserire questa nuova linea, la numero 25, non appena è stato possibile farlo all’interno del nuovo contratto di servizio urbano”.

L’itinerario della Linea 25 – con indicazione dei Musei da visitare – sarà il seguente: Park Pietrasantina, via Cammeo, via Bonanno Pisano, Lungarno Simonelli (Museo delle Antiche Navi ed Arsenali Repubblicani), Lungarno Pacinotti (Museo di Palazzo Reale), Lungarno Mediceo (Museo di San Matteo), Ponte della Fortezza (Giardino Scotto e Bastione San Gallo), Lungarno Galilei (Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi), Lungarno Gambacorti (Palazzo Blu e prossimo Museo delle Tradizioni Storiche in Palazzo Gambacorti, Chiesa della Spina),.Ponte Solferino, per poi proseguire in via Fermi (Cittadella Galileiana), via Rustichello, via Bonanno Pisano, via Cammeo (Piazza dei Miracoli) e quindi far ritorno al Park Pietrasantina

