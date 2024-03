Ylenia Zambito (PD): “La Scuola Normale di Pisa rinuncia alla collaborazione con Israele: una decisione etica”

Scritto da admin• 4:37 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della senatrice PD Ylenia Zambito.

“Il Senato Accademico della Scuola Normale di Pisa ha deciso di ritirarsi da un bando di collaborazione con Israele per lo sviluppo di tecnologie civili, poiché esiste il rischio che tali tecnologie possano essere impiegate in modo dannoso contro la popolazione palestinese. Questa scelta viene presa in un contesto segnato dall’escalation militare guidata dal governo Netanyahu, evidenziando il rifiuto di cooperare con entità coinvolte nello sviluppo di tecnologie a scopo bellico. Prosegue la nota “Si tratta di un’impegno concreto verso la missione culturale e sociale delle università nel paese, che non dovrebbe essere strumentalizzato per fini politici. Tale decisione riflette l’attenzione dell’ateneo pisano verso la promozione di valori etici e la salvaguardia dei diritti umani“, conclude la Senatrice.

