Alberto Aquilani: “Il Como una squadra ben allenata ma noi possiamo giocarcela con tutti”

PISA – Alla vigilia della sfida contro il Como ha parlato davanti a microfoni e taccuini mister Alberto Aquilani.

SERPEGGIA DELUSIONE. “Siamo delusi dopo le due sconfitte con Lecco e Venezia, e domani incontriamo una squadra forte e ben allenata come sempre in ogni occasione in Serie B, ma sappiamo anche che abbiamo la possibilità di giocarcela con chiunque convinti della nostra forza”

SU TORREGROSSA. “Torregrossa si è fermato nuovamente e domani non è convocato per un problema muscolare al polpaccio e non posso fare altro che aspettarlo”.

SUGLI ATTACCANTI. “Per gli altri attaccanti mi assumo la responsabilità di non essere sinora riuscito a metterli in condizione di andare a segno, visto che sono convinto che abbiano le caratteristiche per far bene”.

SU GLIOZZI E MASUCCI. “Gliozzi si sta allenando e sta recuperando la migliore condizione, come pure sono contento di avere Masucci a disposizione, il suo scarso impiego deriva dalle mie scelte ma avrà poi il suo spazio, convinto anche che gli attaccanti soffrano di un complesso che mi auguro possa svanire nel momento in cui si sblocchino”.

SU MOREO. “Di Moreo ho una grande stima e lui deve solo avere più cattiveria nell’affrontare certe situazioni, anche se come caratteristiche è più portato ad aiutare i compagni”.

SULLA FORMAZIONE. “Per la formazione giocheranno chi sta meglio, ma le scelte saranno dettate anche dall’esperienza dei singoli in quanto si tratta di una partita in cui tale caratteristica potrà risultare determinante, avendo tutti a disposizione, ad eccezione di Torregrossa e degli infortunati di lungo corso (Tramoni, D’Alessandro, Toure e Caracciolo)”.

SULLE PRESTAZIONI. “Il grosso dispiacere deriva da come abbiamo perso certe partite e questo ci condiziona nell’analisi della classifica ed anche nel preparare le gare successive, perché i giocatori sono più demoralizzati, fermo restando che è fantasia che io non voglia una prima punta di ruolo, in quanto sono i giocatori che segnano che ti fanno vincere le partite, ho solo il rammarico di avere avuto a disposizione Torregrossa solo per due partite”.

SUI TIFOSI. “Capisco lo stato d’umore di alcuni tifosi che magari si augurano di salvarci o si interrogano sulla mia posizione, è un atteggiamento che non vale solo per Pisa ma è comune ad ogni piazza d’Italia, l’unica cosa che posso garantire è che metterò tutto l’impegno possibile per far sì che la squadra si risollevi quanto prima, credendo nella mia filosofia di gioco che sono certo sia quella vincente”.

