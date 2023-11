All’Ippodromo di San Rossore sette corse in programma domenica 5 novembre

Scritto da admin• 1:08 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sette le corse in programma con inizio alle 13.30 domenica 5 novembre. Per la prima volta in questa stagione si corre in pista grande.

La Moutai Cup è giunta all’8^ edizione. Si tratta di una condizionata per i Purosangue Arabo di 4 anni e oltre sui 2.200 metri. Dalla Francia torna il campione in carica Nil Adamis, che proverà a bissare il successo ottenuto l’anno passato mentre dall’Olanda arriva Zubeya una cavalla di 6 anni che ha corso solo due volte. Tra l’altro l’allieva di Karin Van Den Bos debuttò proprio nella Moutai Cup 2022 terminando seconda. Aunar de Pinè rappresenta la miglior forma locale mentre sono molti i cavalli previsti in arrivo dalla Sardegna sperando che le condizioni del mare consentano la traversata.

Il premio Dario Simoni è una condizionata per i 3 anni e oltre sui 1.750 metri. Il Grande Gatsby, vincitore del Premio Pisa 2022, si confronta con gli alleati di scuderia Vis A Vis e Celtico Arcano. Nepente potrebbe essere una sorpresa per un piazzamento.

Il premio Day Hospital Veterinario, condizionata per le femmine di 3 anni e oltre sui 2.000 metri nella quale Stefano Botti punta all’en plein grazie a Dolce Napoli e Allison. Ha ben debuttato in Italia Exertive che è da seguire con interesse.

Inoltre:

Chez Nous … Le Cirque presenta: Arrivano i clown! con Rufus e Duemetri

presenta: con e Ippolandia : laboratorio grafico e gioco musicale

: laboratorio grafico e gioco musicale Il BATTESIMO DELLA SELLA con i Pony di AGRI PONY GALOPPO

con i Pony di DIETRO LE QUINTE : la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 15.15

: la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle DECANTER a fine corse per un aperitivo con DJ Set al ristorante dell’ippodromo

Last modified: Novembre 3, 2023