Simone Canestrelli: “Siamo venuti a Genova per vincere e ci siamo riusciti. Ora pensiamo al Parma”

GENOVA – Protagonista della serata di Marassi è stato senza ombra di dubbio Simone Canestrelli, che da la propria chiave di lettura sulla gara vittoriosa dei nerazzurri con la Sampdoria.





“L’esultanza finale mi ha fatto perdere un po’ la voce. Siamo a venuti qua a Genova con l’idea di vincere la partita e ci siamo riusciti. Sono contento per il risultato e la prestazione, ma ora dobbiamo pensare alla gara di martedì con il Parma che è una squadra fortissima, ma giocheremo nel nostro stadio per la prima volta e non vediamo l’ora, quindi da domani, penseremo alla gara contro i ducali”.

