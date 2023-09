Fabio Caserta: “Bravi i ragazzi a crederci fino all’ultimo. Vittoria meritata”

Scritto da admin• 4:42 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Cosenza Fabio Caserta analizza la vittoria dei suoi ragazzi all’Arena contro il Pisa

“Abbiamo fatto un primo tempo importantissimo, nella ripresa siamo calati credendo che con un uomo in più sarebbe stato facile. Il Pisa ha giocato meglio di noi nella ripresa. Dopo il pareggio i ragazzi sono stati molto bravi a crederci fino alla fine e la vittoria secondo me è meritato. Il Pisa è una squadra forte che alla fine arriverà nelle prime posizioni. È chiaro che assimilare il gioco di Aquilani ci vuole tempo. Ma il Pisa ha un ottimo mister ed è un’ottima squadra”.

“Sono contento per i tifosi che ci seguono sempre in massa e dopo la sconfitta contro la Cremonese, che non meritavamo, era importante proseguire con prestazione e risultato. Non è mai facile venire qui a Pisa e vincere”.

