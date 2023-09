Alberto Aquilani: “Abbiamo fatto passi importanti. Con il Cosenza mi aspetto un’Arena gremita che ci spinga al successo”

Scritto da admin• 1:51 am• Pisa SC

REGGIO EMILIA – Al termine della gara del turno infrasettimanale fra Reggiana e Pisa ecco l’analisi del tecnico nerazzurro Alberto Aquilani sul pareggio conquistato dalla propria squadra al “Mapei Stadium”.

di Maurizio Ficeli

“Direi che stasera bisogna essere contenti, perché abbiamo fatto una prestazione di intensità e forse avremmo potuto ottenere anche i tre punti e le cose potranno solo migliorare, abbiamo fatto passi avanti importanti e siamo in crescita, questo è sicuramente un buon punto .Ma ora si deve proseguire così perché in questo campionato, se non riesci a vincere perlomeno non devi perdere”.

“Riguardo ad Arena ha fatto una ottima prestazione, non abbattendosi dopo errori commessi nel primo tempo ed ha reagito nel secondo tempo. Oggi c’è stata più verticalità, anche per un avversario che ci veniva a prendere nella nostra metà campo e questo ci ha facilitato. Poi teniamo conto che giochiamo ogni tre giorni e io ho una rosa ampia. Inoltre sono orgoglioso della prestazione di Barberis, Jureskin e Piccinini. Barberis inoltre, è molto importante dobbiamo tenercelo stretto, perché ci può dare tanto. Marin ho preferito toglierlo perché l’ho visto nervoso dopo il giallo, mentre Valoti ha avuto un problemino all’adduttore e non ho voluto rischiarlo, gli ho dato un turno di riposo. Bene poi la prestazione della difesa, inoltre abbiamo giocato molto bene senza palla. Barbieri possiede ottime qualità ed ha fame. Ed ora sotto con il Cosenza, che sarà una partita difficilissima. Mi aspetto un’Arena gremita, che ci spinga al successo”.

