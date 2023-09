Tommaso Barbieri: “Mi sto impegnando moltissimo per migliorare. A Pisa sto bene il tifo è uno dei migliori della serie B”

Scritto da admin• 1:44 am• Pisa SC

PISA – Un protagonista della gara fra Reggiana e Pisa è stato senza dubbio Tommaso Barbieri, che dà la sua chiave di lettura sulla sua prestazione personale.



di Maurizio Ficeli

“Abbiamo fatto una bella partita, e personalmente direi che ho dato il massimo. Bene cosi, ma dobbiamo continuare per questa strada, anche se siamo un po’ dispiaciuti perché potevamo segnare, ma il calcio è così”.

“Per quanto mi riguarda mi sto impegnando moltissimo per cercare di migliorare sia in fase offensiva, che in quello difensiva. Qui a Pisa mi trovo molto bene. Inoltre il tifo direi che è uno dei migliori della Serie B“.

Last modified: Settembre 27, 2023