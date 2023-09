Serie BKT. Risultati e classifica dopo la settima giornata

Scritto da admin• 6:13 am• Pisa SC

PISA – Nel turno infrasettimanale del campionato di serie BKT a il Palermo vince 3-1 a Venezia grazie alla tripletta di Brunori, l’Ascoli batte 2-0 la Ternana con due gol di Mendes.



Sudtirol-Modena, Spezia-Brescia e Reggiana-Pisa chiudono sullo 0-0. La Cremonese espugna (2-1) Cosenza con il gol di Coda che raggiunge Hubner a 116 gol in B. Prima storica vittoria in cadetteria per la Feralpisalò sul Lecco per 2-1.

Questa sera tre incontri chiudono la settima giornata del campionato cadetto.

I risultati della settima giornata

Ascoli – Ternana 2-0

Cosenza – Cremonese 1-2

Lecco – FeralpiSalò 1-2

Reggiana – Pisa 0-0

Spezia – Brescia 0-0

SudTirol – Modena 0-0

Venezia – Palermo 1-3

Catanzaro – Cittadella 20.30 27.09

Como – Sampdoria 20.30 27.09

Parma – Bari 20.30 27.09

LA CLASSIFICA

Parma 14

Palermo 13

Modena, Venezia 12

Catanzaro 11

Como, Cremonese, SudTirol 10

Brescia, Bari, PISA, Cittadella, Cosenza 8

Ascoli, Reggiana 7

FeralpiSalò 4

Sampdoria 3

Spezia, Ternana 2

Lecco 1

Last modified: Settembre 27, 2023