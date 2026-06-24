Ciclismo. Lari si prepara ad accogliere il 1 Trofeo Ruote Rosa

Written by Redazione• 5:17 pm• Pisa, Casciana Terme Lari, Sport

CASCIANA TERME LARI – Lari si prepara ad accogliere il 1° Trofeo Ruote Rosa, manifestazione ciclistica facente parte del circuito nazionale ” Trofeo Rosa”. La gara vedrà protagoniste le categorie donne Esordienti e Allieve domenica 28 giugno a partire dalle ore 9 a Lari.

La gara Esordienti prenderà il via alle ore 9:15, mentre la prova riservata alla categoria Allieve scatterà alle ore 11:00. Partenza e arrivo in piazza Matteotti a Lari.

Le competizioni si svolgeranno su un circuito che attraverserà le frazioni di San Ruffino, La Capannina, Cevoli, Orceto, Perignano e Le Casine. Il tracciato, caratterizzato da un profilo misto ma impegnativo, metterà alla prova le atlete in gara e rappresenterà un importante banco di prova in vista dei Campionati Italiani di categoria, in programma nel fine settimana successivo.

L’evento, organizzato dal Team Fabiana Luperini ASD in collaborazione con Juventus Lari e con l’Amministrazione comunale, rappresenta un appuntamento di grande valore sportivo, pensato per promuovere il ciclismo femminile giovanile e offrire visibilità a giovani atlete provenienti da tutta Italia.

«È con orgoglio che presentiamo il primo Trofeo Ruote Rosa Casciana Terme Lari», sottolinea l’assessore allo Sport Enrico Fatticcioni. «Non si tratta semplicemente di una gara, ma di una vera e propria festa dello sport, del talento e del futuro. Il ciclismo femminile sta vivendo una crescita straordinaria a livello globale e investire sulle giovani donne nello sport significa contribuire ad abbattere stereotipi e costruire una cultura sportiva più equa, inclusiva e stimolante».

L’appuntamento sarà anche un’occasione per promuovere il territorio, mettendo in mostra la bellezza di Lari, del borgo, dei suoi paesaggi e delle sue frazioni. Il passaggio della carovana rosa rappresenterà infatti un momento di energia, partecipazione e visibilità, capace di unire sport, comunità e valorizzazione turistica.

Un ringraziamento particolare va al Team Fabiana Luperini, al presidente Gianni Marcucci, agli organizzatori, ai direttori di corsa, alla polizia locale, agli sponsor, ai volontari e a tutte le associazioni che renderanno possibile lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

«Auguro a tutte le atlete di vivere questa esperienza con entusiasmo, serenità e soddisfazione», dichiara Gianni Marcucci, presidente del Team Fabiana Luperini. «Che questa manifestazione sia un momento di crescita, incontro e divertimento per tutti. Un sentito ringraziamento al Comune per l’ospitalità e il supporto nell’accogliere questa manifestazione».

Last modified: Giugno 25, 2026