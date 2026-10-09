Albero di proprietà privata cade nel giardino della materna di Avane

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Il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori firma una ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza dell’area a beneficio della zona pubblica

AVANE – Nella mattinata di venerdì 9 ottobre si è verificato il cedimento di un albero di una proprietà privata che è poi collassato nel giardino della scuola materna di Avane.

“Per fortuna l’incidente non ha provocato danni a persone. È stata danneggiata soltanto la recinzione esterna della scuola, limitrofa alla proprietà privata. Nel primo pomeriggio di venerdì 9 ottobre ho dunque firmato personalmente una ordinanza contingibile e urgente, che impone alla proprietà la messa in sicurezza mediante abbattimento degli esemplari rimasti in stato di precarietà, al fine di tutelare la pubblica incolumità. Contemporaneamente è stato disposto di comunicare alle Direzione didattica dell’Istituto comprensivo Settesoldi, di non utilizzare l’area del giardino interdetta dal Comune così come recintata con fettuccia segnaletica, fino a nuova comunicazione“, ha affermato il Sindaco Massimiliano Angori.

“Da sottolineare che la nostra struttura tecnica comunale, non appena ci è stato segnalato dalla scuola l’accaduto, si è recata prontamente sul posto per le opportune verifiche. Nella giornata di domani (sabato 10 ottobre, ndr) saranno eseguiti interventi a cura del Comune per la rimozione delle parti di pianta ceduta nel giardino della scuola. Un ringraziamento sentito a tutti i dipendenti comunali e ai docenti della scuola di infanzia per la immediata presa in carico di questo episodio“, conclude Angori.

Last modified: Ottobre 9, 2026