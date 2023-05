Al via sul Viale delle Piagge la Festa di Sant’Ubaldo: i provvedimenti al traffico

Scritto da admin• 2:08 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Il Viale delle Piagge come tutti gli anni si anima di mille colori con La settimana delle Piagge – la Festa di Sant’Ubaldo inaugurata da autorità civili e religiose. Il viale dal Ponte della Vittoria alla Chiesa (circa due chilometri di viale alberato) viene chiuso al traffico e vi si dispongono bancarelle e stand che richiamano una moltitudine di visitatori. È una mostra-mercato soprattutto di piante e fiori ma anche di molti altri tipi di mercanzie. La fiera si svolgerà sul Viale delle Piagge nei giorni Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 Maggio dalle ore 10 alle ore 22. L’ingresso è gratuito.

La manifestazione si divide in tre aree: Area dei Sapori (Prodotti enogastronomici Locali, Regionali, Nazionali, Prodotti Naturali, Olio, Vino, Dolciumi); Area Artigianato (Artigianato Nazionale e Internazionale, Articoli per la casa e piccoli elettrodomestici, Abbigliamento e Oggettistica); Area Esterna (Auto, Moto, Cicli, Accessori, Macchine e Attrezzature agricole, Arredo giardino, Zootecnia, Florovivaismo, Forni e caminetti).

Per consentire lo svolgimento della manifestazione il Comune di Pisa ha disposto le seguenti modifiche temporanee al traffico e alla viabilità:

– VIALE DELLE PIAGGE, tratto da Via Masaccio a Via Viviani: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e divieto di transito veicolare, eccetto veicoli degli espositori per montaggio e smontaggio strutture commerciali, dalle ore 07:00 del giorno 18 maggio (giovedì) alle ore 12:00 del giorno 22 maggio (lunedì) 2023

– Sospensione della pista ciclabile lato abitazioni nel tratto interessato dal mercato, al fine di consentire ai soli residenti di accedere alle proprie abitazioni con le auto, a bassa velocità (passo d’uomo), adottando tutte le cautele del caso

– VIALE DELLE PIAGGE, tratto compreso tra Via Masaccio a Piazza Caduti di Cefalonia: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli degli espositori per montaggio e smontaggio delle strutture commerciali e dei veicoli dei Vigili del Fuoco per l’ingresso e l’uscita dall’accesso situato sul Viale delle Piagge, dalle ore 01:00 alle ore 24.00 del giorno 21.05.23

– VIA RAINALDO, tratto da Via Agnelli al Viale delle Piagge: istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, per soli residenti ed accesso alle proprietà laterali, dalle ore 01:00 alle ore 24.00 del giorno 21.05.23

– VIA MASACCIO, tratto da Via Prinetti al Viale delle Piagge: istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto veicoli residenti di quel tratto che potranno accedere con senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, dalle ore 01:00 alle ore 24.00 del giorno 21.05.23

– DISCESA SANT’UBALDO: chiusura al transito veicolare eccetto veicoli degli espositori e divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 7.00 del giorno 18.05.23 alle ore 12.00 del giorno 22.05.23

– Obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti sul Viale delle Piagge con direzione nord, all’intersezione con Via Viviani, dalle ore 07:00 del giorno 18 Maggio alle ore 12:00 del giorno 22 Maggio 2023

– Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli transitanti su Via Agnelli, all’intersezione con Via Rainaldo, eccetto veicoli residenti e accesso alle proprietà laterali, dalle ore 01:00 alle ore 24.00 del giorno 21.05.23

– Obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti in Via Rainaldo nel tratto a fondo chiuso, all’intersezione con la Via Rainaldo stessa dalle ore 01:00 alle ore 24.00 del giorno 21.05.23

– Obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti in Via Avanzi con direzione fiume, all’intersezione con Piazza San Michele, eccetto veicoli diretti al parcheggio posto in corrispondenza della Chiesa di San Michele, dalle ore 07:00 del giorno 18 Maggio alle ore 12:00 del giorno 22 Maggio 2023

